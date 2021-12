JC Rodríguez salvó a influencer que se atragantó con una uva

Una tensa situación ocurrió este miércoles en la premiación del programa Juegos en Línea entre la influencer Carlyn Romero y Julio César Rodríguez.

A través de su Instagram, Romero contó lo ocurrido y como JC Rodríguez le salvó la vida tras atragantarse con una uva.

La influencer detalló que “estábamos comiendo las tablitas. Una uva, dos uvas, tres uvas. Me quedé atragantada con la uva, y de repente yo le hago a Julio César (le toca el hombro)”.

“Él pensaba que yo estaba hue… y todo el mundo veía que yo me estaba ahogando y nadie decía nada, porque pensaban que estaba hue…”, añadió.

De hecho, Romero cuenta que tuvo que tirarse al suelo para notaran que de verdad estaba ocurriendo una emergencia y expresa que “no podía respirar. Estaba azul. Ahí Juli César reacciona, me agarra del piso y empieza (con su maniobra de primeros auxilios)”.

“Es la anécdota más aterradora de mi vida, no saben la desesperación que se suelte no poder respirar. Por primera vez tuve mucho miedo. Lo único único que vino mi mente fue la imagen de mi familia”, cerró.

Por su parte, JC Rodriguez conversó con LUN sobre esta situación y relató que "en un momento ella se da vuelta y empieza a hacer sonidos tipo hip hip y me hacía gestos... yo le pregunte si era una talla. Entonces, un amigo de ella, me dice es verdad, se está ahogando, cuando le vi la cara, ella tenía los ojos rojos, así es que la agarré y tuve que actuar".

"Cuando me di cuenta de que se estaba ahogando, reaccioné altiro. Le hice la maniobra una, dos, tres veces y paff, salió la uva. Las dos pimeras las hice súper fuerte y tercera vez con más técnica... ahi ella me tomó la mano y pudo hablar, me dijo gracias", detalló.