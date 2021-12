Gastón Bernardou adelanta el regreso de Los Auténticos Decadentes y habla de "MasterChef

Con un disco triple en el que homenajean a todos esos artistas que les sirvieron de referente, Los Auténticos Decadentes llegan con buena salud a sus 35 años sobre los escenarios. Un aniversario que ya están celebrando y que los traerá de regreso a Chile en enero próximo, para seguir con sus fans de este lado de la cordillera la fiesta de volver a los shows en vivo tras la pausa por la pandemia.

Los argentinos estarán el 13 de enero en el Teatro Caupolicán de Santiago; el 15 y el 20 en Gran Arena Monticello; el 21 en la Quinta Vergara en Viña del Mar y cerrarán su paso por Chile el 22 de enero en Espacio Vivo Peñuelas, en La Serena.

El percusionista de la banda fundada en 1986 en Buenos Aires, Gastón Bernardou, admite que de alguna manera la pandemia los hizo recordar el gusto por tocar en vivo. "Es muy fuerte la vuelta, parece que se disfruta el doble, la gente como que hace más lío", dice. "Yo pienso que a veces hasta nos tuvo que pasar eso para que tomemos la conciencia de lo que es el show en vivo, lo sabíamos, pero como que lo valoras más", agrega el argentino, que adelanta que en el show que los traerá de regreso repasarán todos los éxitos que han acumulado en estos 35 años.

¿Cuál es el secreto para mantenerse 35 años tocando?

Pienso que primero somos muy fanáticos de tocar. Cuando empezamos como banda, que éramos chicos, tocábamos porque nos gustaba tocar, en su momento era nuestro hobby, era algo que nos gustaba hacer y nos daba alegría y nos gustaba compartir con los amigos. Y yo pienso que ese espíritu se mantiene hasta hoy. Tenemos una buena organización, somos una cooperativa, somos amigos y son todos solidarios y no hay muchos egos, son todos más o menos bastante humildes.

Disco de covers

Pero además de los clásicos de siempre, como "Loco" o "La Guitarra", los trasandinos mostrarán un poco de "A", el primero de los tres discos que conformarán la trilogía "ADN", en los que reversionaron canciones de otros artistas que son referentes para la banda.

"Hay muchos temas que están en el disco que los tocamos hace muchos años pero nunca los habíamos grabado, son temas que salen en un asado, son canciones que nos acompañaron siempre pero nunca se nos ocurrió grabar", explica Bernardou.

Uno de los temas que reversionaron fue "No te enamores nunca de aquel marinero bengalí", de Los abuelos de la nada, para el que contaron con la colaboración de la banda chilena Santaferia.

"En este disco 'A' es el invitado chileno, pero en los discos que vienen, que son dos discos, tenemos otro invitado chileno, que no vamos a adelantar nada", anticipó.

Eliminación sorpresiva

Aunque él dice que cuando aceptó sumarse a "MasterChef Celebrity" sólo tenía como meta lograr no ser eliminado de los primeros, lo cierto es que Bernardou se convirtió en uno de los competidores más fuerte del espacio de cocina de Canal 13. Hasta anoche, cuando un error garrafal le costó su eliminación del programa, en el que logró instalarse entre los cuatro mejores junto a Begoña Basauri, Tutú Vidaurre y Pollo Castillo.

"No me fui primero porque me ayudaron los compañeros, Begoña y otros de los chicos, Yami, me adoptaron y me ayudaron un montón", dice con humildad.

¿Cómo viviste esa experiencia?

Fue algo muy lindo y todos gente hermosa. Se vio un poquito el reflejo de cómo es Chile y cómo son los chilenos, la forma de ser, la solidaridad, la simpatía, la gracia, lo que me he reído con mis compañeros. Y es lo que pasa cada vez que voy. Yo me quedé enamorado, me quedé muy contento. Fue increíble, yo sabía porque yo fui mil veces, yo tengo muchos amigos en Chile, vamos siempre. Tengo mi amigo Marlo Parra, tatuador, que ahora vamos a pasar con él Año Nuevo con la familia, y yo siempre supe que es así Chile, pero no me había pasado eso de poder estar, convivir y sentir ese calor que tiene el chileno, esa humanidad. La verdad me llegó mucho.

¿Te quedaste con amigos?

Todos, con todos quedamos. Con Alvarito López muchas conversaciones, con Pollo y Gallina también estuvimos hasta el final, eran como mis hijos allá, yo los tenía adoptados. Pero siempre se da natural, porque son muy graciosos, yo me moría de risa, eran todos muy graciosos y todos personajes y bravísimos todos. Fue muy duro pero la pasamos bien, fue una experiencia muy buena. Aparte se grabó en Colombia, muy macanudo, fue muy bueno yo no lo podría creer. Me decían si quería participar del de Argentina y no sé, algo tan bueno no sé si se va a repetir.