Agenda: estos son los diez conciertos imperdibles programados en Chile para el próximo año

Desde el inicio de la pandemia en el país en 2020, la industria musical comenzó a proyectar la posible fecha de la anhelada reactivación de los conciertos presenciales. Y aunque este 2021 que concluye comenzaron a realizarse las primeras fechas de artistas internacionales, siendo el primero el show de Vicentico el pasado 10 de noviembre, 2022 terminará siendo el año del retorno a la masividad, con varios festivales confirmados y eventos anunciados en el Estadio Nacional.

Adiós a dos grandes

El 1 y 2 de marzo José Luis Perales dirá adiós a su público en Chile luego de que anunciara a fines de 2019 su retiro de los escenarios, tras 50 exitosos años de carrera. El cantautor hispano iba a despedirse con una gira en 2020, pero la pandemia lo obligó a posponer sus planes. Las entradas para los dos shows en el Movistar Arena están a la venta.

Otra leyenda de la música que vendrá a despedirse será Joan Manuel Serrat, quien traerá su gira de adiós El Vicio de Cantar 1965-2022, el próximo 12 de noviembre al Movistar Arena. "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios", dijo recientemente al anunciar su retiro a los 78 años.

Vuelta a los festivales

Tras varios traspiés, finalmente Lollapalooza será el primer megafestival del año y tomará lugar en el Parque Bicentenario de Cerrillos los días 18, 19 y 20 de Marzo 2022. Con Foo Fighters, Miley Cyrus, Martin Garrix, A$SAP Rocky, The Strokes, Doja Cat y Machine Gun Kelly como cabezas de cartel, el evento celebrará su décima edición en Chile, tras su arribo en 2011.

El 23 de abril en el Estadio Santa Laura se llevará a cabo la primera edición del Festival Ritual, que tendrá unos 20 shows entre los que se cuentan los de artistas como Paloma Mami, Bomba Estéreo, L-Gante, Boy Pablo, Javiera Mena, Miranda, Pablo Chill-E, entre otros.

Otro debut de un megaevento será el de Primavera Sound, festival creado en España que tendrá su primera versión chilena entre el 7 y 13 de noviembre, con conciertos en distintos puntos de la capital con un show central en el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde se montarán seis escenarios por los que desfilará un centenar de artistas que aún no han sido anunciados.

De vuelta al nacional

El mayor escenario local es el Estadio Nacional, que en abril volverá a recibir conciertos, nada menos que con el debut de Metallica en ese recinto. La banda californiana liderada por Lars Ulrich y James Hetfield por fin materializará el 27 de abril de 2022 su postergado concierto en el coliseo capitalino, el que será antecedido por un show de Greta Van Fleet.

El 7 de septiembre será el turno del canadiense Justin Bieber, quien traerá su "Justice World Tour". Será la cuarta vez del astro del pop en Chile y la segunda en el Estadio Nacional, donde aterrizará con su sexto disco de estudio, "Justice", del que se desprenden hits como "Peaches" y "Hold on", aunque también llegará con su álbum "Changes", que lanzó justo antes de que detonara la pandemia.

Otros que harán su regreso al recinto ñuñoíno serán los británicos de Coldplay, que traerán su ecológica gira A head full of dreams el 23 y 24 de septiembre, tour promocional de su más reciente disco, "Music of the spheres" (2021), que anunciaron que es el penúltimo que harán antes de retirarse de los estudios de grabación en 2025.

Esperado debut

El anuncio de su estreno en Chile desató una locura que terminó agotando las entradas en cosa de horas, pero los fans de Dua Lipa no han perdido la esperanza de la que británica agende un segundo concierto, aunque hasta ahora no ha habido señales de que vaya a ser así.

El debut de Dua Lipa en el país será el 16 septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, hasta donde llegará con su Future Nostalgia Tour, de su disco homónimo de 2020.

Los cinco de arjona

No será la primera vez, ni probablemente la última, que Ricardo Arjona dará cinco shows seguidos en el Movistar Arena. El guatemalteco se presentará en ese recinto santiaguino los días 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto y llegará de la mano de sus dos últimos discos, "Blanco" (2020) y "Negro" (2021), grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road, los mismos en que The Beatles registraron su obra. Será el regreso del cantautor al país, luego de cuatro años desde su última visita.