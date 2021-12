Gala borró registros con Iván Cabrera tras graves denuncias de Antonella Mareco contra el bailarín

10:18 La ex de Cabrera realizó graves acusaciones en su contra. Hombre dijo que abogados analizan acciones legales.

La modelo española Gala Caldirola borró de sus redes sociales todas sus imágenes con Iván Cabrera, con quien mantenía una relación, luego de que la ex del bailarín, Antonella Mareco, lo acusó de abuso sexual.

Entre las denuncias, la mujer denunció que Cabrera la drogaba para luego grabar sus relaciones sexuales, y afirmó que le enviaba videos de su encuentros sexuales con Gala.

"Tu pololo me está mandando mensajes, dile que me deje en paz, no sé qué hacer con él, es un psicópata", indicó Mareco.

Tras ello, la española quitó de sus redes sociales sus registros con Cabrera.

El hombre, en tanto, se defendió de las acusaciones por rede sociales y dijo que "mis abogados se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas en el transcurso del día".