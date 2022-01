Pablo Cerda y su regreso a la TV: "Quiero sorprender bailando"

Luego del éxito de "Pacto de Sangre", la última teleserie que grabó, Pablo Cerda (41) se fue de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires y luego, en 2019, partió a España para estudiar guion, con la idea de escribir y dirigir una nueva película.

Allá estaba cuando ocurrió el estallido social en Chile y también cuando se desató la pandemia. Por eso ahora que está se regreso, ve esta etapa de su carrera como "un nuevo comienzo". Uno que lo tendrá de vuelta en la pantalla, ya no mostrando su talento actoral, sino que uno que tenía más relegado a su pasado: la danza.

Pablo Cerda fue bailarín del Teatro Municipal de Santiago, carrera que abandonó por la actuación a raíz de las lesiones que sufrió y que ahora retomará en el nuevo estelar de Canal 13, "Aquí se baila", que se estrenará el próximo lunes 10 de enero.

¿Por qué aceptaste sumarte a "Aquí se baila"?

Acepté la invitación un poco con las ganas de un nuevo comienzo. Después de estos últimos dos años que nos han tenido tan encerrados, encuentro que vivimos un nuevo comienzo, y dentro de eso yo quería compartir con la gente que me sigue esta parte de mí, con la cual yo comencé mi carrera, como bailarín, que yo nunca he expuesto, y que ahora estoy feliz de poner en pantalla y entregar alegría y entretención.

¿Y cómo ha sido ese regreso?

Yo estoy feliz de volver a bailar, y hacerlo en medio de este grupo de estrellas, yo soy fan de todos los que están participando. Creo que hay grandes talentos, mucha diversidad, ha sido muy agradable, tratando de estar al nivel, ensayando bastante, siempre con calma para no exigirle tanto al cuerpo.

¿Estás nervioso por tu estreno de "Aquí se baila?

No, me siento muy feliz; los nervios y las ansias ya no están. Me siento muy tranquilo, muy feliz y aprendiendo mucho. Porque estos famosos no bailan solos, hay 20 bailarines que acompañan a estos famosos, son 40 estrellas de la danza chilena. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que mirar, observar y que gozar. Me siento llegando a una fiesta y lo único que quiero es poder entretener y, así como sorprendo con mis roles, poder sorprender esta vez bailando.

Segunda película

Aunque es conocido por sus papeles en teleseries como "El camionero" y "Pacto de Sangre", y en películas como "Velódromo" (2010), Pablo Cerda hizo su debut como director de cine en 2012 con su ópera prima "Educación física". Y este año planea rodar su segundo filme, que adelanta que es "una historia de una mujer periodista que llega a Sudamérica buscando tráfico ilegal".

Para trabajar en esa historia fue que decidió pasar el último tiempo en Madrid, España, con el anhelo de perfeccionarse y cumplir su sueño de "escribir y dirigir mis propias historias", cuenta el actor.

"Estoy muy contento, muy feliz, siento que hay un nuevo comienzo y yo también siento que refloto y comienzo de cero. Ya llevo 20 años de carrera, agradecido de lo que he conseguido, pero sediento ya de poder dedicarme a las películas", dice Cerda. "Es hacia donde quiero dirigir mi madurez, siempre pensando en los que me siguen, sin dejar de lado la actuación, porque es lo que me gusta y me ha pagado la vida y la carrera hasta hoy", añade.

¿Tienes definido el elenco de tu película?

El elenco es internacional, me falta cerrarlo. De Chile está Franco Toledo y Francisco Melo y hay una estrella europea, que es la protagonista.

¿Vas a actuar?

En esta pasada no, escribo produzco y dirijo, nada menos ni nada más.