Luis Jara confirma que no seguirá en Mega después de 12 años: "Cierro un ciclo"

Aunque habían pasado casi dos años desde su salida de "Mucho Gusto", Luis Jara seguía vinculado a Mega, relación contractual que finalmente no continuará, según reveló el propio cantante a través de sus redes sociales.

"Se ha cumplido un ciclo de 12 excepcionales años de carrera televisiva en Mega. Gracias por las oportunidades, la complicidad, los equipos, los incontables momentos de emoción, de éxito y también de algunas decepciones", escribió el cantante en Instagram, donde compartió un compilado de fotos de distintas épocas en el matinal y de sus otros proyectos como rostro del canal privado.

Luis Jara arribó a Mega en 2009 para animar su estelar "Un golpe de Lucho", luego de un exitoso paso por Canal 13, pero tras el bajo resultado que tuvo el matinal, "Juntos, el show de la mañana". En la señal del grupo Bethia estuvo al frente de programas como "Morandé con Compañía", "Elígeme", "Yo Soy", "Tu cara me suena" y el festival "Viva Dichato", que animó por tres años.

Pero sin duda su proyecto más importante en Mega fue "Mucho Gusto", espacio en el que debutó en 2013 y al que dedicó sentidas palabras en su despedida. Jara destacó "la hazaña y la valentía de un equipo que se la jugó por abrazar un proyecto que desde un cuarto lugar llegó a convertirse en el favorito indiscutido de una audiencia extraordinaria por más de 5 años".

"Ahora que cierro un ciclo, doy inicio a uno nuevo. Gracias nuevamente. Los adoro", concluyó.

Desde Mega señalaron que la salida del animador fue de "común acuerdo y en los mejores términos".

Sin pantalla

Tras su salida de "Mucho Gusto", el animador estuvo alejado de la pantalla y dedicado a la música. De hecho este año lanzará su nuevo disco, "Toda Una Vida", en el que versionará clásicos de la balada.

A mediados de 2021, Jara anunció que había tomado la decisión de dejar Chile para radicarse en Miami, donde lleva varios meses viviendo junto a su familia. Sin embargo, durante su última visita a Chile a fines de 2021, en entrevista con este medio, el cantante no le cerró la puerta a retomar la animación. "Con la experiencia que me ha dado la vida uno no puede decir que algo es para siempre, esas palabras se dan vuelta cuando menos lo esperas. Pero hoy estoy instalado donde yo quería estar, con la gente que yo quería estar, mirando hacia adelante", dijo entonces.