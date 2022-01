Libro revela las últimas palabras de Avicii antes de su muerte

Detalles sobre sus problemas de salud mental y de consumo excesivo de drogas, además de sus pensamientos previos a su temprana muerte, forman parte de una biografía del músico sueco Avicii que se publicará en los próximos días.

En abril se cumplirán cuatro años desde que Tim Bergling, verdadero nombre del artista, se quitó la vida con apenas 28 años en Muscat (Omán) y el 18 de enero próximo se publicará el libro "Tim - La Biografía Oficial de Avicci", que fue escrito por el periodista sueco Mans Mosesson.

El medio estadounidense New York Post tuvo acceso a la biografía previo a su lanzamiento, y publicó, como adelanto, algunos extractos en los que se revelan pasajes del diario de vida del exitoso DJ y productor, que se hizo mundialmente conocido por éxitos como "Wake me up" y "Levels".

"Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes incluso de tomar una cerveza", escribió Avicii. "Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que le has dado una vuelta, ¿adivina qué?…Empiezas de nuevo desde el principio. Esos días en el hospital fueron los días menos ansiosos y libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezcan", agregó.

En 2015 Bergling estuvo internado en el centro de rehabilitación Ibiza Calm, a petición de su familia, y ese es el hospital al que se refiere en su diario.

Las últimas palabras

Según publicó el medio antes citado, el último pasaje del diario dice: "¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!".

Para su libro, Mosesson conversó con los papás de Avicii, Anki y Klas Bergling, y con amigos y colegas de su entorno cercano. Asimismo, entrevistó a un amigo que lo conoció en Omán, quien contó que llamó a los padres del músico un día antes de su muerte, preocupado por él.