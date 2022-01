Novedades: los diez discos más esperados de 2022

Además de ser el año de la reactivación de los conciertos presenciales, 2022 marcará el regreso de varios artistas que presentarán nueva música. Es el caso de populares figuras como Bad Bunny, Christina Aguilera, Rauw Alejandro y Rosalía, que ya han anunciado el lanzamiento de sus próximos álbumes.

El encargado de abrir los fuegos este primer viernes de enero será The Weeknd, que esta semana sorprendió al anunciar inesperadamente el lanzamiento de "Dawn FM", su quinto álbum de estudio y el primero tras el exitoso "After Hours" (2020).

De su esperado nuevo álbum el canadiense ya adelantó en agosto "Take My Breath", tema que evidenció un acercamiento a un sonido más electrónico que en sus placas previas.

Regresos anglo

En 2019 la rapera Lizzo se convirtió en una de las revelaciones del año con su aplaudido "Cuz I Love You", un éxito que podría replicar este año con el sucesor de ese disco, del que ya adelantó el primer sencillo, "Rumors", para el que colaboró con otra superestrella, Cardi B.

Han pasado más de cinco años desde el último lanzamiento de Beyoncé, "Lemonade" (2016), por lo que la prensa especializada ya ha comenzado a especular que podría ser el año de su regreso. Rumores que alimentó en una entrevista en agosto con Harper's Bazaar, donde afirmó que percibía en el mundo las ganas de volver a vivir y que ella quería contribuir a ese "renacimiento" pospandémico con el fruto de su año y medio de trabajo en el estudio.

Otro esperado regreso es el de Kendrick Lamar, cuyo celebrado álbum debut, "DAMN", que lo trajo en 2019 a Lollapalooza, ya va para los cinco años desde su lanzamiento. Aunque no hay fecha anunciada, en agosto de 2021 el músico estadounidense publicó en su sitio web que estaba trabajando en su "álbum final para (el sello) TDE" y que nos verá "muy pronto".

También anunciaron novedades algunos miembros de Red Hot Chili Peppers, quienes confirmaron que su nuevo trabajo estaba "casi listo" y Joe Frusciante, de vuelta a la banda, se atrevió incluso a adelantar que ese nuevo material saldría en el segundo trimestre.

Novedades en español

Aunque ha sido uno de los artistas más prolíficos de la pandemia, con dos álbumes y puñados de nuevos sencillos en los últimos dos años, Bad Bunny no se detiene. El puertorriqueño ya anunció que este año lanzará un nuevo disco. "Estoy trabajando en algo nuevo para el próximo año", dijo en noviembre pasado en los American Music Awards. Sin embargo, aseguró que no tiene fecha para ese lanzamiento pues "estoy trabajando sin presión". "Cuando esté terminado lo vamos a tirar", remató el artista que fue el más escuchado en el mundo en Spotify durante 2021.

Christina Aguilera, ya anunció que volverá a cantar en español por primera vez en 20 años, después de su primer disco en ese idioma, "Mi reflejo". Aunque aún no ha revelado el título de este nuevo trabajo, ya mostró un primer adelanto, "Pa Mis Muchachas", tema en el que colaboró con las argentina Nathy Peluso y Nicki Nicole, y con la estadounidense Becky G.

Rosalía confirmó también que 2022 será el año de su nuevo trabajo, "Motomami", que será su tercer disco de estudio y aquel que debería consagrarla en el mercado internacional. Sin fecha de lanzamiento aún confirmada, la española ya adelantó un primer single del sucesor del aplaudido "El mal querer": la canción "La fama", su colaboración con The Weeknd en clave de bachata. "Siempre me he considerado una narradora de historias. Motomami es la historia más personal que he contado", dijo recientemente la cantautora a la revista Rolling Stone.

El nuevo fenómeno mundial del género urbano, y pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, también prepara un nuevo disco, que sucederá al exitoso "Viceversa" (2021) y que lo ubicó en destacados listados de lo mejor del año. El puertorriqueño, que vendrá a Chile el 3 de marzo con su gira mundial, ya anunció que este año verá la luz "Trap Cake Vol", su próximo álbum del que adelantó que traerá "colaboraciones sorpresa".

Más incierto es lo relativo al sucesor de "Vértigo" de Pablo Alborán. En declaraciones a Efe, dijo que está "escribiendo sin parar" y que tiene dos canciones "listas", una de las cuales verá la luz este mes, aunque no se atrevió a ponerle fecha a su nuevo álbum.