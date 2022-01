Gal Gadot protagonizará un remake de "Para atrapar a un ladrón", de Alfred Hitchcock

Gal Gadot protagonizará "Para atrapar al ladrón", un remake del clásico thriller homónimo que Alfred Hitchcock dirigió en 1955, y que tuvo como protagonistas a Cary Grant, como un ágil ladrón que asegura estar retirado, y a Grace Kelly como la dama que lo enamora. Aún no se sabe si en la nueva versión la actriz israelí asumirá el rol de ladrona o si se conformará con interpretar a la novia del delincuente. Sólo se ha confirmado que la guionista Eileen Jones ya fue contratada para escribir el argumento y que Gadot será coproductora del filme.

Ese es sólo uno de sus proyectos. Se viene un año muy ocupado para la ya atareada actriz Gal Gadot. La estrella israelí, quien se hizo famosa en 2017 por su rol como la superheroína Wonder Woman, en la cinta del mismo nombre, estaría ahora negociando su participación en las secuelas de "Red Notice", producción de Netflix que se estrenó en noviembre pasado y en la que compartió pantalla con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds.

Según informó ayer el medio especializado Deadline, la ex modelo retomará su papel de Sarah Black, una seductora ladrona internacional, en dos nuevas películas que se filmarán al mismo tiempo. Se espera que sus compañeros de elenco también regresen, nuevamente encarnando a un agente del FBI (Johnson) y un renombrado ladrón de tesoros artísticos (Reynolds) que deben trabajar juntos y vivir aventuras en las que se mezclan acción, humor y viajes por el mundo.

La estrategia que se usaría para crear las nuevas entregas de "Red Notice" sería similar a la que se ha empleado anteriormente para realizar otras sagas de largo aliento. Entre los ejemplos que se pueden citar están relatos épicos como el de los Avengers de Marvel (con sus capítulos consecutivos "Infinity War" y "Endgame"), "Los juegos del hambre", "Piratas del Caribe", "El Señor de los Anillos" o, retrocediendo aún más en el tiempo, "Volver al futuro".

En medio de toda esa actividad, la estrella deberá hacer malabarismos con su tiempo para actuar en "Cleopatra", proyecto que acaricia desde hace largo tiempo, y en la tercera parte de "Wonder Woman". Paty Jenkins, directora de las dos primeras entregas dedicadas a la superheroína de DC Comics, iba a asumir también esa función en la película sobre la famosa reina egipcia, pero luego tuvo que ceder el puesto a su colega Kari Skogland (responsable de la serie "Falcon and the Winter Soldier") para concentrar sus energías en la preparación de "Wonder Woman 3". Gal Gadot, en cambio, no tiene reemplazante para ninguno de los dos roles, así que en el transcurso del año, seguramente, será posible verla alternando entre la túnica de soberana del Nilo y la armadura de la amazona heroica.