Tras la cuarentena, Pascuala Ilabaca calienta motores para cantar en Lollapalooza 2022

Pascuala Ilabaca está en la puerta de su casa, en Valparaíso, lista para salir. Tiene que acudir a un compromiso y quiere ser puntual. Luego va a ir a trabajar con su banda de músicos, y en la noche irá a celebrar su decimoprimer aniversario de matrimonio. Si hoy va a responder preguntas de la prensa, dice, debe ser ahora mismo, porque después del festejo ya no va a estar en condiciones.

"Mi marido es Jaime Frez, el baterista con el que fundamos el grupo Fauna y que me acompaña en todos mis proyectos. Con él estamos juntos desde hace como dieciocho años, desde que estudiábamos en la Universidad. Es una alegría poder tener un compañero que sea del mundo del arte y con el que estemos dentro del mismo equipo de trabajo. Ha sido bien bonita nuestra historia", dice esta compositora, cantante, acordeonista y pianista.

La intérprete de éxitos como "Lamenta la canela", "Ay mamita mamita", "Busco paraíso" y "La curiosidad" volvió a actuar en vivo a fines de agosto pasado, cuando al fin la situación sanitaria permitió retomar algunas actividades presenciales. Ella confía en que ese rodaje le permitirá llegar en perfecta forma al escenario de Lollapalooza 2022, el gran encuentro internacional que se realizará en Santiago entre el 18 y el 20 de marzo. La instancia no le es desconocida, porque ya participó en ella en 2013, pero ahora tendrá btreos beneficios.

"Estoy muy motivada por ese recital, porque ahora vamos a tener un escenario más grande que la otra vez y además en esos mismos días de marzo vamos a estar lanzando un EP, llamado "Lucero", así que en el show vamos a estrenar canciones. También vamos a tocar todos los temas que estuvimos mostrando en internet durante la pandemia y los que estuvimos lanzando durante el segundo semestre de 2021. Vamos a hacer un espectáculo bien colorido, con un gran despliegue escénico que estamos preparando desde ya", anuncia.

"Pero lo que más me entusiasma, en realidad, es que en el festival nos programaron para el sábado 19, el mismo día en que va a actuar Toto La Bombosina, a quien yo admiro desde mis 14 años. En Lollapalooza seremos muy pocos los que estaremos tocando música de raíz, o world music, porque la mayoría de los grupos que van a actuar serán de una onda más pop rock y otros géneros, así que es bacán para mí que nuestro proyecto y el de Toto La Bombosina estén ese día representando este tipo de música", comenta.

¿Te incomoda tocar ante un público donde la mayoría de la gente irá para escuchar pop?

No, yo creo que en Chile, como somos pocas personas, nos hemos acostumbrado a ser eclécticos y a escuchar todo tipo de géneros y estilos. Cuando era chica me daba risa ver los carnavales culturales en Valparaíso, porque veía unos punkies en un show de La Floripondio, por ejemplo, y dos horas después esos mismos punkies estaban vacilando con Joe Vasconcellos, así todo paz y amor. En el fondo los chilenos somos súper buen público. Yo misma me crié escuchando Mr. Bungle y Violeta Parra, sin ningún problema. Es como esa bipolaridad que es parte de nuestra identidad. Tenemos que vacilar de todo.

Antes hablabas del hecho de estar casada con el baterista de tu grupo. Para muchas personas es complicado de tener una pareja que tambiés es colega y compañero de trabajo.

Yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno. En mi caso, ha sido super importante el apoyo que me ha dado Jaime. Si no hubiera ido con él a la India en 2008, por ejemplo, tal vez no me habría quedado allá todo un año. También ayuda el hecho de que los dos seamos músicos, porque eso hace que nos demos la libertad de que cada uno tenga su propio mundo íntimo, impenetrable y profundo, que es lo propio del artista. Siento que puede ser más difícil para una pareja en la que sólo uno de los dos es artista.

Tú, además, eres hija de artistas. Tu padre es el pintor Gonzalo Ilabaca y tu mamá es la vitralista Pilar Argandoña.

-Claro, eso influye en cómo uno vive sus relaciones. Como crecí en una familia de artistas, donde no había un sueldo ni se tenían muchas certezas sobre el futuro, he avanzado con paso de hormiga, construyendo día a día lo que quiero hacer, sin angustiarme por el futuro. Eso ha sido una fortaleza en mi carrera y también en mi vida afectiva. En nuestro caso con Jaime, la música ocupa el rol protagónico en la vida de cada uno, así que en realidad somos como un trío. La música es la reina, y cuando pones a la música como protagonista, las relaciones humanas se vuelven más fáciles.

¿Esa fortaleza también te ha permitido mantener una banda tan estable como Fauna?

La música es un arte colaborativo, y con Fauna ya hay tanta confianza y cariño, después de doce años trabajando juntos, que sabemos criticarnos sin herir al otro, entregando siempre lo mejor de cada uno. Todos cultivamos, además, una autodisciplina, una responsabilidad personal, así que si alguien carretea en plena gira, antes de un concierto, por ejemplo, debe estar seguro de que eso no le va a impedir cumplir sobre el escenario.