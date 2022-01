La nueva vida de la actriz y comediante Rebel Wilson

Rebel Wilson solía ser una comediante rubia y con sobrepeso, siempre interpretando en el cine a alguna joven gorda, irreverente y buena para el carrete. Por lo mismo, el mundo quedó en shock en las últimas semanas, cuando se difundieron imágenes de la nueva imagen de la artista, quien durante 2021 se sometió a un régimen de vida saludable que le permitió bajar nada menos que 35 kilos.

El viernes la intérprete australiana de 41 años fue anunciada como la elegida para animar la ceremonia de entrega de los premios Bafta, los más prestigiosos galardones que entrega la industria fílmica británica, que se realizará el próximo 13 de marzo en Londres, en el Royal Albert Hall. A propósito de ese compromiso, aprovechó para bromear con su transformación física, anunciando: "¡Va a ser tan divertido! No quiero poner ninguna presión, ya sé que no voy a ser chistosa, porque ya no soy gorda. Así que básicamente sólo voy a estar ahí, conversando con Judi Dench, y entre las dos vamos a tratar de ligar con Daniel Craig".

Poseedora de una filmografía que incluye éxitos críticos y comerciales, como "Bridesmaids", "Qué esperar cuando estás esperando", "Pitch Perfect", "Cómo ser soltera" y "Jojo Rabbit", Wilson explicó el mes pasado, en una entrevista con la BBC, que su actual delgadez no tenía nada que ver con vanidad o búsqueda de belleza. Su decisión de bajar de peso, aclaró, surgió como una forma de enfrentar los problemas sicológicos que la llevaban a ver la comida como una fuente de apoyo emocional. Cuando comunicó esa determinación a su equipo de trabajo, sin embargo, nadie la felicitó, sino que le insinuaron que su éxito en el cine se debía, precisamente, a su obesidad.

"Le conté a mi equipo que quería tener un año saludable y que deseaba vivir una transformación física y cambiar mi vida, y ellos dijeron: ¿Por qué querrías hacer eso? Claro, yo estaba ganando millones de dólares siendo siempre la gorda chistosa de la película", relató la actriz, quien decidió bajar de peso de manera saludable.

El doctor me dijo: 'Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar (...) No tiene que ser de alta intensidad ni cuesta arriba, sólo se trata de caminar moderadamente una hora al día. Si puedes hacer esto, para tu tipo de cuerpo es la mejor forma de quitar grasa corporal no deseada".

Hoy, con nuevas películas en carpeta y siempre cultivando su corrosivo sentido del humor, la comediante disfruta su silueta delgada, pero no reniega de su pasado.

Según ha dicho, cuando tenía sobrepeso siempre se sintió confiada y segura de sí misma, sin sufrir en su autoestima. "Podía caminar con aplomo por la alfombra roja, y aunque probablemente tenia el doble o el triple del tamaño de otras actrices, de todas formas me amaba a mí misma", ha comentado.