Daniela Castillo renace tras un duro 2021

La vida de una estrella pop: eran las siete de la mañana, hacía muchísimo frío y Daniela Castillo, cantante, 37 años, se metió al agua en la costa de Curauma, cerca de Valparaíso. Ese día estaba lloviznando y se había levantado una espesa neblina. Ataviada con un vestido de verano que le dejaba brazos y hombros al descubierto, la artista chilena se sumergió, nadó, flotó y, claro, posó para las cámaras.

Aunque parezca increíble, la intérprete no se resfrió después de su chapuzón matinal. Lo que sí obtuvo fueron excelentes imágenes que luego se usaron para crear la foto de carátula y el videoclip de "Estabas ahí", su nuevo single, que desde este viernes estará disponible en plataformas digitales. Un breve adelanto de ese trabajo apareció anteayer, lunes, en su cuenta de Instagram con más de 900 mil seguidores.

El tema, una balada que para ella tiene un significado muy especial, se suma a las composiciones que ha lanzado durante todo este período de pandemia, y entre las que destaca "Nada de na", realizada en conjunto con el reguetonero Franco "El Gorila". De esa manera, pese a la emergencia sanitaria ha continuado una carrera que tomó fuerza desde su primer álbum solista, "Daniela Castillo", de 2003, un superventas con el que alcanzó triple disco de oro y doble disco de platino.

"La grabación en Curauma fue en diciembre de 2021, antes de la Navidad. Fuimos hasta allá en auto con mi equipo y dispusimos todo: el set de maquillaje, los aros de luz. Cuando llegamos estaba oscuro-oscuro-oscuro. Estábamos en medio de la nada. A esa hora hasta los pájaros estaban durmiendo y se escuchaban los sonidos del bosque. Empezamos a grabar cuando ya iba a amanecer y después de un rato de estar metida en el agua, imagínate el frío que tenía", cuenta la intérprete, recordada por muchos por sus actuaciones juveniles en el programa de TVN "Rojo: Fama contrafama".

¿Y era necesario hacer todo eso para este videoclip?

Teníamos que grabarlo en un lugar así. Lo conversamos harto y sentimos que tenía que hacerse en medio de la naturaleza. Era un lugar super mágico y para mí fue como un renacer. Yo viví ciertos procesos el año pasado, porque mi papá se fue y su partida me llevó a tener una concepción de la vida, de la muerte y del día a día que es muy, pero muy distinta de la que tenía antes. Creo que nunca lo iba a entender hasta que me pasara lo que me pasó.

Tú perdiste a tu papá, Arturo Castillo, en agosto pasado, debido al covid, ¿verdad?

Sí. A mí me tocó vivir este cambio en mi concepción de la vida en forma muy abrupta, pero muy linda también. Siento que todos vivimos procesos distintos con la pandemia: aprendimos a valorar el día a día, los espacios abiertos, el poder estar con más gente, cosas que antes eran normales. La muerte del padre te cambia y te transforma. Para algunas personas es muy difícil y no logran recuperarse en mucho tiempo. En mi caso me siento muy afortunada, porque me transformó de manera muy bonita, muy especial.

¿Entonces esta nueva canción, "Estabas ahí", habla de tu padre?

No exactamente, pero sí fue una canción premonitoria en ese sentido. La compuse hace dos años, antes de la pandemia, y luego la dejé guardada porque sabía que en algún momento íbamos a publicarla como balada. Cuando mi papá murió fue difícil, porque él era mi gran fan, mi impulsor. Él me motivaba a nunca abandonar mis sueños, a siempre seguir adelante. Cuando él se fue se me fue todo, incluso las ganas de cantar, de emitir una nota musical. Fue muy complejo. Después volví a cantar, cuando participé en el programa "La máscara", de Chilevisión, y ahí retomé esta balada y sentí que ahora tenía un significado totalmente distinto. Entonces siento que mi papá me trajo de vuelta a la música, con esta canción.