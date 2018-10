Detuvieron a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

10.10.2018 Líder del partido Fuerza Popular (FP), la hija del ex mandatario peruano fue detenida por la Policía al llegar a una sede de la Fiscalía donde iba a declarar sobre los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial de 2011.

La líder de la oposición en el Perú, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, fue detenida hoy en forma preliminar por 10 días en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, confirmaron sus abogados.

Fujimori, líder del partido Fuerza Popular (FP), fue detenida por la Policía al llegar a una sede de la Fiscalía donde iba a declarar sobre los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial de 2011, según detalló su abogada Giuliana Loza.

“Dentro de la Fiscalía se le ha notificado una orden de detención. Es una medida arbitraria y abusiva. Se ha dispuesto su detención sin motivo ni justificación”, señaló Loza en la radio RPP.

Fujimori, según confirmó la abogada, fue trasladada a una sede de la División de Investigación Criminal de la Policía, en el centro de Lima.

La ex candidata presidencial no pudo ser captada por las cámaras porque ingresó por una puerta trasera y dentro de un vehículo. La medida corresponde a un pedido de la Fiscalía que fue ordenado por el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo de la investigación contra la hija del ex presidente Alberto Fujimori.

La Fiscalía apuntó a que FP financió la campaña con dinero de origen ilegal, incluso con aportes de la constructora brasileña Odebrecht, y montó una “asociación para delinquir” encabezada por Fujimori para “lavar” los fondos.

La orden de detención alcanza a otras 19 personas, entre ellas los dirigentes del partido fujimorista Jaime Yoshiyama, quien según su abogado está fuera del país, y Augusto Bedoya Cámere.

Según el ex director de Odebrecht en Lima Jorge Barata, pieza clave en la investigación, la firma le entregó 1,2 millones de dólares a Fujimori en 2011 mediante Yoshiyama y Bedoya Cámere.

Entre otros aportantes sospechosos hay una fundación estadounidense y varias personas ligadas al llamado “Grupo Ramírez”, cuyo líder, el millonario ex congresista y ex secretario general de FP Joaquín Ramírez, es considerado por Estados Unidos sospechoso de narcotráfico.

FP, de derecha radical y con mayoría absoluta en el Congreso junto a sus aliados, dice que financió sus campañas con cócteles a los que asistían simpatizantes que pagaban elevadas sumas por boletos de ingreso.