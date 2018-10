Rusia suspendió lanzamiento de naves espaciales tras accidente de Soyuz

Después del lanzamiento fallido de una nave espacial Soyuz con dos astronautas a bordo, Rusia anunció que por el momento suspende todos los vuelos tripulados al espacio.

De acuerdo con medios rusos, el viceprimer ministro Yuri Borisov declaró que antes se deben investigar las causas del accidente. "En una situación así los lanzamientos quedan suspendidos por el momento hasta que se esclarezca la causa definitiva", señaló.

Actualmente las naves espaciales Soyuz son las únicas que trasladan astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS), después de que la NASA cancelase su programa de vehículos tripulados "shuttle" en 2011.

Borisov, que es el responsable ruso del programa espacial, recalcó que se debe garantizar la seguridad de los astronautas y calificó el accidente de "desagradable". Sin embargo, el incidente demostró que los sistemas de emergencia y rescate funcionan, subrayó.

Por su parte, el director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jan Wörne, dijo que todavía no se ha tomado una decisión sobre una posible prolongación de la misión del astronauta alemán Alexander Gerst, actual comandante de la ISS. "Es demasiado pronto para eso, depende fundamentalmente de la rapidez con la que se esclarezca la causa (del accidente) y se puedan descartar (fallos) en el futuro", dijo.

La misión de Gerst dura hasta diciembre. Todo estaría preparado en caso de la avería de la nave rusa obligue al astronauta alemán a permanecer más tiempo en el espacio, aseguró Wörne.

El director de la ESA destacó que era evidente que las medidas de seguridad habían funcionado con éxito y que los dos astronautas a bordo de la nave accidentada, el estadounidense Nick Hague y el ruso Alexei Ovchinin, pudieron aterrizar de forma segura. "Naturalmente que se investigarán las causas antes de que se vuelva a realizar un lanzamiento", dijo. "Espero que la satisfactoria cooperación (internacional) no se vea afectada", matizó Wörne, que no cree que el incidente de hoy vaya a suponer el final del modelo Soyuz. "No parto de esa base", aseguró.