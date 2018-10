Bachelet pidió que Turquía y Arabia Saudita entreguen toda la información que disponen sobre desaparición de periodista

09:27 La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. dijo que la inmunidad de la sede consular no debe ser impedimento para las indagatorias.

La ex presidenta y actual alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió a Turquía y Arabia Saudita a que revelen todo lo que conocen sobre la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Por medio de un comunicado, Bachelet pidió a las autoridades de ambos países a "asegurar que no se pongan más obstáculos en el camino de una investigación pronta, profunda, efectiva, imparcial y transparente" para resolver lo que puede ser un 'posible asesinato extrajudicial'".

Además Bachelet señaló que la inmunidad de la sede consular no debiese ser impedimento para que se investigue el tema, luego de que se llevaran a cabo indagatorias al interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul.

"Bajo la ley internacional, tanto la desaparición forzada como el asesinato extrajudicial son serios crímenes, y la inmunidad no debería usarse para impedir investigaciones sobre lo que pasó y quién es responsable. Dos semanas es mucho tiempo para que una escena del crimen no haya sido sometida a una investigación forense" dijo la ex Mandataria.

Bachelet también recordó que tanto Turquía como Arabia Saudita son estados miembros de la "Convención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos, degradantes" y que como tales, deben tomar las medidas para evitar ese tipo de acciones e investigarlas judicialmente en caso de que ocurran.