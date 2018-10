Un cazador mató por accidente a un hombre que resultó ser un peligroso violador

Un ciudadano británico de 34 años perdió la vida tras recibir un disparo de parte de un cazador en los Alpes franceses, que lo confundió con un animal.

La muerte de Mark Sutton tuvo un giro inesperado, ya que el ciclista resultó ser un peligroso violador.

"Era un violador y estoy contenta de que haya muerto. Cuando supe que lo habían matado sentí un gran alivio, me quité un peso de encima. Me sentí aliviada porque sé que ahora no puede herir a nadie más", dijo una de sus víctimas al "Daily Mail".

"El cazador cazó al animal correcto", agregó.

Hasta su madre se alegró con la noticia. "Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Lo único que siento es que murieras en el instante. Para los que lean esto, no soy un troll vicioso. Soy la persona que le dio la vida", escribió la mujer en Facebook.

"Este hombre era un monstruo. Una bala le dio a un animal. Apuntaste bien. El karma te llamó", añadió.