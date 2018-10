Un británico murió en Egipto y fue repatriado sin corazón ni riñones

Un turista británico murió de un infarto en Egipto, pero su familia se llevó una terrible sorpresa cuando su cuerpo fue repatriado: no tenía corazón ni riñones.

David Humphries se había ido a unas vacaciones con su esposa, una de sus hijas y nietos. Un día sintió dolores en el pecho, le hicieron exámenes y fue dado de alta. Pero cuatro días después falleció mientras jugaba con los niños en la piscina de un hotel en Makadi.

Sus familiares regresaron a Reino Unido el 22 de septiembre y el cuerpo de Humphries fue enviado recién el 1 de octubre, vía Dubai.

Fue cuando un médico amigo de la familia recomendó hacer una autopsia que notaron la falta de órganos.

"Estamos totalmente en shock y no sabemos qué pensar. No sabemos por qué ni cómo pasó esto y estamos pidiendo una explicación a las autoridades egipcias", dijo su hija Anita Goodall al diario The Sun.

"Mi papá será enterrado sin su corazón. Algunos dicen que el corazón es el alma y es el que te lleva al cielo, pero papá no tendrá su corazón para llevarse con él", agregó.

Su viuda comentó que "después del terrible el golpe de su muerte repentina, cuando su cuerpo fue enviado de regreso nos dijeron que su cuerpo había empezado a descomponerse y nos recomendaron que no lo viésemos para que no nos quedáramos con una última imagen desagradable de él. Estoy devastada de que no podré verlo por última vez ni decirle por última vez cuánto lo amaba".