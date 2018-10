Ex ministro de Rafael Correa se quita grillete electrónico y se da a la fuga

17:05 Fernando Alvarado, a través de un hilo en WhatsApp que mantenía con el ministerio de Justicia de Ecuador señaló que: "Ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo".

Acorde a lo indicado por el Gobierno de Ecuador durante esta jornada el ex secretario de Comunicaciones de la Administración de Rafael Correa, Fernando Alvarado, se dio a la fuga luego de quitarse el grillete electrónico que portaba desde agosto pasado, tras ser formalizado por mal uso de dinero público.

Andrés Michelena, el actual secretario de Comunicación, señaló que "tenemos un segundo prófugo de la justicia, de todos los actos de corrupción denunciados por el Gobierno del Presidente Lenin Moreno. El primer prófugo -agregó- es el señor Rafael Correa Delgado, que el 3 de julio no dio la cara a la justicia. Interpuso cualquier proceso legal para no rendir todos los informes necesarios ante el pueblo ecuatoriano".

Michelena agregó que Alvarado enfrenta actualmente 11 procesos debido a la contratación de empresas de familiares cuando estaba en el Gobierno.

“Los 11 procesos que van adelante son por: la contratación con empresas de familiares vinculados al señor Fernando Alvarado, con las empresas Creacional e Hipercrea de su hermano Vinicio Alvarado.”, indicó vía Twitter.

Por su lado María Paula Romo, ministra del Interior del Ecuador, reveló que ya se emitió la difusión azul de Interpol, medida que permite que el ex secretario de Comunicación puede ser buscado en 122 naciones.

Acorde a lo informado por el Diario Extra, Alvarado comunicó su decisión de huir a través de un hilo de Whatsapp que mantenía con el Ministerio de Justicia, en el mismo el ex-funcionario de gobierno señalo que "me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado. Al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo".

Y agregó que "Mi abogado estará notificando formalmente en las próximas horas de este particular a la Fiscalía General del Estado, para los fines consiguientes", y finalizó señalando que: "Cualquier inquietud adicional estoy presto a mantener comunicación con ustedes a través de este medio".