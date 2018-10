Polémica por pasajero que se negó a sentarse al lado de una mujer negra y la insultó

Un incidente racista a bordo de un avión de Ryanair, la mayor aerolínea europea de bajo coste, desató una ola de críticas a la compañía por su presunta pasividad.

Un hombre insultó a una mujer de 77 años a bordo de un avión que partía de Barcelona el viernes pasado llamándola, entre otras cosas, "bastarda negra asquerosa", pese a lo cual el pasajero no fue expulsado del avión, sino que la víctima optó por cambiarse de asiento.

El hombre lanzó una andanada de insultos a la anciana porque ella -que estaba sentada en el pasillo- no le daba paso al parecer de forma lo suficientemente rápida. Cuando la víctima le respondió en inglés con acento jamaicano, el pasajero le gritó: "No me hables en un idioma extranjero, vaca fea y estúpida". Otro pasajero grabó con su teléfono el incidente antes de despegar con destino a Londres.

El video se extendió como la pólvora en las redes sociales y desató una ola de críticas a la aerolínea irlandesa. En las imágenes se ve que la mujer es defendida por su hija y por otro pasajero, pero un asistente de vuelo en cambio interviene de manera vacilante. "No sea tan grosero, tranquilícese", le dice el empleado al pasajero, pero no reacciona a los pedidos de otros viajeros que le piden que lo eche del avión. "Si yo u otra persona negra se hubiese comportado así¬, habrían llamado a la Policía y nos habrían expulsado", declaró al "Huffington Post" la hija de la víctima, de 53 años.

La tripulación se limitó a decirles que presentaran una queja en el servicio al cliente de Ryanair. La mujer explicó que su madre forma parte de la llamada "Generación Windrush", que llegó a trabajar de Jamaica a Reino Unido en los años 60 por invitación del Gobierno. El nombre procede de un barco de pasajeros con el que fueron traídos a Inglaterra los primeros inmigrantes del Caribe. La anciana había viajado a España en el primer aniversario de la muerte de su marido para que la fecha fuera menos dolorosa para ella, añadió su hija.

La víctima tampoco se quedó callada durante el altercado y le dijo al hombre que "apestaba" y que tendría que lavarse. "Hemos visto el video y hemos puesto el incidente en conocimiento de la Policía de Essex", escribió Ryanair el domingo en la red social Twitter.

Un portavoz policial confirmó que "trabajan estrechamente con Ryanair y con las autoridades españolas en las investigaciones".