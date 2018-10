Brasileño que descuartizó a sus tíos y primos: "Soy así desde pequeño. Nací para la violencia"

El brasileño Francois Nogueira Gouveia confesó que mató y descuartizó a sus tíos y primos, de 1 y 4 años, quienes vivían en España. El hecho lo cometió en 2016 cuando tenía 19 años y ahora enfrentará a la justicia.

El crimen no sólo ha impactado a la justicia, sino también los mensajes que se encontraron en su WhatsApp donde le cuenta a un amigo y su novia que lo hizo para "satisfacer unas irrefrenables ganas de matar".

"Este es un camino sin retorno. Mi tumba está cavada desde niño. Soy así desde pequeño y no pienso en otra cosa. Yo nací para la violencia (...) Yo sigo mis instintos. Hago lo que mi cuerpo me pide", agregó.

El joven había llegado a España cinco meses antes de cometer el homicidio múltiple. Ese fatídico día él llegó a compartir dos pizzas con su familia. Sin embargo tenía todo planeado: llevó un cuchillo afilado, cinta adhesiva y bolsas de basura.

Cuando su tía Janaína Santos Américo lavaba los platos, la apuñaló y la mató en presencia de los niños, que luego fueron también asesinados. Y cuando su tío Marcos Campos Nogueira llegó a casa, lo atacó por sorpresa y lo mató.

Tras asesinarlos, descuartizó a los adultos y decapitó el cuerpo de los niños y a todos los metió en bolsas plásticas, escondiéndolos en la casa. Luego se bañó y durmió, para partir al otro día.

En todo ese proceso, se comunicó con su amigo Marvin Henriques, quien desde Brasil lo animaba con el homicidio y le pedía fotografías de los cadáveres.

Pasaría un mes antes que los mismos vecinos descubrieran los cadáveres debido al fuerte olor que salía desde la casa. Cuando Nogueira conoció la noticia del hallazgo, huyó a Rio de Janeiro pero luego regresó a España para entregarse a la policía.

En otra de las conversaciones del asesino con su novia, decía que planeaba apelar a problemas mentales para conseguir la residencia en España estando preso.

"Si algún hijo de p… me dice que quiere matarme por la noche [en la cárcel] yo le mataré antes. No acepto que hagan esas cosas conmigo. Si nadie me hace esas cosas […] voy a ser un niño tranquilo. Voy a estudiar y leer libros".

Un informe del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara reveló que el hombre posee "una actitud arrogante y prepotente, egocéntrica, con total ausencia de empatía, así como de remordimiento por las acciones que reconoce haber cometido".

Nogueira enfrenta cuatro cargos de homicidio. Por dos de ellos puede recibir otras tantas cadenas perpetuas con posible revisión, la pena máxima en el Código Penal español, y 20 años por cada uno de los restantes.