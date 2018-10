Servicio Secreto interceptó paquetes que parecían contener explosivos dirigidos a Barack Obama y Hillary Clinton

Dos paquetes sospechosos que parecían contener explosivos fueron enviados al ex presidente estadounidense Barack Obama y a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, confirmó hoy el Servicio Secreto en Washington.

El Servicio Secreto dijo que interceptó los paquetes durante la revisión rutinaria y procedió a manejarlos.

Ambos paquetes fueron interceptados previo a su entrega y que tanto el ex mandatario estadounidense como la ex primera dama de ese país no los recibieron.

El Servicio Secreto anunció además que inició una investigación.