Bebé de ocho días murió por culpa de un beso

Una joven madre compartió la desgarradora historia de la muerte de su bebé de tan solo ocho días, la que fue causada por un simple beso.

A través de su Facebook, la estadounidense Abigail Rose (19) contó que Aliza había nacido sana y pesando casi cuatro kilos, pero a 36 horas de dar a luz se dio cuenta que la niña tenía algunos problemas.

Tras unos exámenes se pudo comprobar que la lactante contrajo el virus HSV-1 el que la hizo desarrollar herpes neonatal. "Tenía ocho días cuando falleció. Nació como un bebé feliz y saludable antes de que el virus se adhiriera a su columna vertebral y se comiera los pulmones y el cerebro", señaló.

Rose afirmó que durante las primeras horas del nacimiento "alguien la tocó sin lavarse las manos o la besó la cara mientras era portadora del virus".

Luego de esto hizo un dramático llamado para evitar estos casos. "¡Cualquiera puede ser un portador y no mostrar signos! Es fatal hasta por lo menos dos semanas y los padres se los pueden pasar a ellos también. Por favor, ayudarnos a salvar más vidas de bebés compartiendo nuestra historia y no besando bebés. Lávate las manos. No beses a los bebés".