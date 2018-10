FBI detuvo a sospechoso de enviar paquetes explosivos dirigidos a Barack Obama y Hillary Clinton

Un hombre fue arrestado hoy por el FBI en Estados Unidos por su supuesto nexo con el envío de paquetes sospechosos con explosivos a figuras de la política norteamericana. Según confirmó EFE, la detención ocurrió en el estado de Florida.

Hasta ahora, han sido doce rostros los que han recibido estos envoltorios, incluyendo al ex presidente Barack Obama y a la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton.

Ambos paquetes fueron interceptados previo a su entrega y que tanto el ex mandatario estadounidense como la ex primera dama de ese país no los recibieron.