Sospechoso detenido de enviar paquetes explosivos es seguidor de Trump

Durante toda la semana, los partidarios del presidente Donald Trump estuvieron atentos a las informaciones de las bombas caseras enviadas a destacados críticos del mandatario. Algunos aesguraron que los paquetes podrían ser una operación de "bandera falsa" con el objetivo de azuzar el entusiasmo demócrata. Incluso, fue el mismo Trump quien se quejó de que esta "cosa de las bombas" está siendo un distractor de las próximas elecciones legislativas.

Todo esto, hasta que el viernes fue arrestado un partidario de Trump en Florida como el principal sospechoso.

Los republicanos desde Trump hacia abajo se apresuraron a trazar una firme línea divisoria entre las presuntas acciones de Cesar Sayoc, de 56 años, y el Presidente.

"No hay culpa. No hay nada", insistió Trump. Con ello, agregó que en cuanto a sus discursos "creo que lo he hecho más moderado. Realmente podría hacerlo más duro", dijo.

Los conservadores se unieron al coro defensivo, recordando, como hizo Trump, el ataque a tiros en 2017 al representante republicano Steve Scalise y otras personas cometido por un partidario del demócrata Bernie Sanders. "Ningún político debería ser culpado por las tendencias violentas de un seguidor suyo", argumentaron.

Matthew Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense, tuiteó que el "FBI intentó 'detener' a Trump. Obama argumentó que se coludió con los rusos. CNN nunca deja de atacarlo. Maxine y compañía desean que esté en la cárcel. Pero, í¿él tiene la culpa?!"

Mientras que Ari Fleischer, exsecretario de prensa del presidente George W. Bush, amonestó a Trump por su dura retórica y dijo que "esta es una época para que el presidente se enfoque 100% en mejorar al país y 0% en las ramificaciones políticas".

Pero Fleischer también dijo prever que "los demócratas y la prensa vuelvan a caer en su patrón de apresurarse a culpar al presidente Trump. Y eso no es correcto".

En un mitin de campaña el viernes por la noche en Carolina del Norte, Trump reanudó sus ataques, acusando a los medios de comunicación de utilizar el incidente de las bombas por correo para "apuntarse puntos políticos" contra él y el Partido Republicano. La multitud pro Trump estalló en abucheos, y luego coreó fuertemente "CNN es un asco", remató.