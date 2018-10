Joven de 16 años fallece tras ser víctima de una violación grupal que estremece a Italia

Desireé Mariottini, la menor de 16 años que fue violada por un grupo de personas durante 12 horas, provocando su muerte a causa de un paro cardiaco, tiene a Italia conmocionada y, entre las diversas reacciones, se ha provocado una creciente furia en contra de los inmigrantes irregulares ya que los perpetradores del acto fue un grupo de narcotraficantes de procedencia norafricana.

Desireé había sido vista por última vez el jueves pasado tras ingresar a una casa abandonada en un barrio de San Lorenzo, de la ciudad de Roma.

En la casa fue drogada hasta la inconciencia y posteriormente violada por un grupo de traficantes de estupefacientes, hasta que tras 12 horas de repetidos ataques sexuales y sobredosis de heroína y metadona, la joven estudiante falleció a causa de un paro cardíaco.

Algunas personas que conocían a la joven Desireé indicaron a la policía que esta no era la primera vez que ingresaba a la llamada “Casa de la Droga”, con el objetivo de intercambiar heroína a cambio de encuentros sexuales. Pero este elemento no quita el hecho de que cuando ella fue atacada, no estaba consciente y al menos cuatro personas participaron de la violación, aseguró el forense.

De momento la policía italiana detuvo a cuatro sospechosos por la violación y fallecimiento de la menor, dos senegaleses de 26 y 43 años, sin documentos legales para residir en Italia; un nigeriano de 46 años con permiso de residencia en la capital italiana por motivos humanitarios y un cuarto de Gambia. Uno de ellos, incluso, mantenía una orden de expulsión vigente.

El complejo escenario provocó que el barrio de San Lorenzo se convirtiera durante la semana en un centro de marchas, tanto para pedir justicia por Desireé como para solicitar que no se utilice su caso para fines políticos en un país marcado por el tema de la inmigración.

En tanto Matteo Salvini, ministro de Interior italiano, visitó de San Lorenzo, pero fue recibido por al menos medio centenar de personas pertenecientes a centros sociales de la zona que le gritaron “chacal”.

La policía continúa con la investigación sobre el caso y están determinando si hubo más sujetos implicados y en particular cuál fue el papel que desempeñó cada uno de ellos en el asesinato de la joven.