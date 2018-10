Angela Merkel dejará de ser canciller de Alemania en 2021

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció hoy que renuncia a la reelección como presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y a su escaño en el Parlamento, aunque seguirá como jefa del Gobierno en Berlín hasta que termine la actual legislatura en 2021.

"No he nacido como canciller, eso no lo he olvidado. Hoy es el día en el que se abre un nuevo capítulo", declaró la mandataria en una comparecencia ante la prensa en la capital alemana. "No voy a presentar mi candidatura a la presidencia de la CDU y en segundo lugar, esta cuarta legislatura será mi último mandato como canciller. En las elecciones generales de 2021 no me presentaré al cargo de canciller, ni al Parlamento, ni a ningún otro cargo político", agregó.

Merkel comunicó su decisión tan solo un día después de que su partido sufriese un duro castigo en las urnas en las elecciones regionales de Hesse, en el oeste del país. El de este domingo fue el segundo revés que la formación conservadora sumó en tan solo quince días, pues a mediados de octubre su partido hermano bávaro, la Unión Cristianosocial (CSU), perdió la mayoría absoluta del próspero "Land" del sur de Alemania. "Estos comicios hay que tomarlos como un punto de inflexión y este punto de inflexión puede traer también aparejadas oportunidades", insistió.

Los malos resultados en los comicios regionales, en los que su socio menor en el Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD) también se desplomó, se interpreta como una expresión del descontento de la población con la política de Berlín.

En su intervención, la dirigente recordó que a pesar de que siempre había unido la presidencia del partido con el cargo al frente de la Cancillería, los malos resultados de las elecciones de Hesse y de Baviera, así como las crisis que arrastra en su Gobierno desde que inició en marzo su cuarta legislatura, le llevaron a cambiar de opinión. "Desde hace 18 años soy presidenta de la CDU y desde hace 13 años soy canciller de Alemania, lo que para mi ha supuesto un honor diario y también un desafío", dijo.

Este rechazo se produce apenas un año después de las elecciones generales y cuando solo han transcurrido siete meses desde que Merkel, de 64 años, lograra formar Gobierno con los socialdemócratas al cabo de arduas negociaciones.

Merkel gobierna ininterrumpidamente Alemania desde hace 13 años. Su renuncia a presentarse a jefa de la CDU en el congreso federal que en diciembre tendrá lugar en Hamburgo supone no solo un cambio de 180 grados en su tradicional discurso, sino que este paso atrás también marca el inicio del fin de la "era Merkel".

Tan solo unos minutos después de que trascendiese la noticia de que la canciller tendría la intención de no concurrir a la presidencia de la CDU, fuentes del partido señalaron que Friedrich Merz, quien fuera presidente del grupo parlamentario conservador entre los años 2000 y 2002, estaría dispuesto a presentarse en diciembre como candidato a suceder a Merkel.

Desde 2009, Merz, de 62 años, lidera un centro de análisis centrado en estrechar lazos entre Alemania y Estados Unidos. También anunciaron su candidatura Annegret Kramp-Karrenbauer, la actual secretaria general de la CDU, y Jens Spahn, ministro de Sanidad alemán, de 38 años, uno de los mayores críticos de Merkel. Kramp-Karrenbauer, conocida como "AKK" por las siglas de su nombre, es vista por muchos en Alemania como la sucesora natural de Merkel desde que la canciller la designara como alto cargo del partido en febrero de este año.