Madre se reunió con su hijo que había sido secuestrado hace 31 años en Canadá AP 14:25 La policía le contó que lo hallaron en Estados Unidos. El niño fue secuestrado por su padre cuando tenía 21 meses de vida durante una visita ordenada por la corte en 1987. El padre había cambiado su propio nombre y el de su hijo para que les perdieran el rastro.

La madre de un niño secuestrado en 1987 no dio más de la emoción al enterarse que lo habían hallado y se reunió con él después 31 años. Lyneth Mann-Lewis recibió la noticia de las autoridades, quienes encontraron a su hijo en Connecticut. "Lo agarré, y le apreté su cabeza y quería sentir que era real. Lo toqué y dije: 'Oh Dios mío, mi bebé'", relató la madre en una conferencia en Toronto tras reunirse con él. Jermaine Mann, ahora de 33 años, le respondió diciendo: "'Mami, tienes mis ojos' y él me abrazó, y me besó, y estuvimos así largo rato", agregó la madre. Dijo que había pasado muchos días muy difíciles a lo largo de los 31 años: "Las palabras 'su hijo está vivo, lo encontramos', eso es impresionante. Por fin terminó la preocupación constante". Madre e hijo conversaron por largas horas en un hotel cuando se reuniron y hasta se dio tiempo para cocinarle a su hijo, quien fue secuestrado por su padre cuando tenía 21 meses de vida durante una visita ordenada por la corte en Toronto el 24 de junio de 1987. "Quiero alentar a otras familias con hijos y seres queridos desaparecidos a jamás darse por vencidos sobre la posibilidad de encontrarlos. Soy la prueba de que después de 31 largos años de sufrimiento uno nunca debe rendirse. Tengan paciencia, sean fuertes, y crean que todo es posible", indicó. El secuestrador, Allan Mann Jr., que tiene la nacionalidad canadiense y la ghanesa, fue arrestado el viernes en Vernon, Connecticut, bajo el nombre de Hailee DeSouza. Se le acusó de secuestrar a su hijo. Cuando ingresó a Estados Unidos obtuvo una identificación falsa para él y su hijo, incluidos certificados falsos de nacimiento de Texas. A Jermaine Mann le dijeron que su madre había muerto poco después de que él naciera, señaló la policía de Toronto. Mann, de 66 años, se presentó brevemente el viernes en una corte federal en Hartford, donde enfrentó cargos de hacer declaraciones falsas en transacciones con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Después de enfrentar cargos en Estados Unidos, se prevé que Allan Mann sea extraditado a Canadá.

