Dos muertes sacudieron la investigación del caso Odebrecht en Colombia

La muerte de dos ingenieros, padre e hijo, sacude por estos dí­as las investigaciones que se realizan en Colombia sobre los sobornos de la firma brasileña Odebrecht en los procesos de licitación para la construcción de obras públicas.

El proceso judicial en Colombia deja hasta ahora el arresto de varios ex congresistas, empresarios, ex funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y de un ex viceministro de Transporte, pero estas muertes agregan un ingrediente de misterio al caso.

La muerte de Jorge Pizano ocurrió el jueves de la semana pasada y fue reseñada por la prensa local en pequeños espacios porque no era conocido, aunque habí­a sido citado como testigo por la Fiscalí­a General.

Pizano, que tenía un cáncer linfático avanzando y una corta expectativa de vida, fue encontrado desmayado en el baño de su casa. Aunque fue llevado de inmediato a un hospital, llegó sin signos vitales. El diagnóstico: un fulminante ataque cardiaco.

Su hijo, de 31 años, viajó desde España para asistir al funeral. El domingo bebió un sorbo de agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre. Le contó a familiares que le percibió un sabor extraño y cayó al piso, tras lo cual murió en un hospital.

El Instituto de Medicina Legal reportó este martes que el joven ingeniero murió por la ingesta de cianuro, lo cual abrió interrogantes sobre la muerte de su padre.

Como su padre padecí­a un cáncer terminal y el diagnóstico de su muerte fue un infarto cardiaco, el caso no provocó sospechas y el cuerpo fue cremado, con lo que al parecer se perdió la posibilidad de hacer un estudio para detectar rastros de cianuro.

¿El ingeniero vinculado a las investigaciones se suicidó o murió por un infarto? ¿Su hijo se suicidó o en este caso el beber de esa botella fue algo accidental? Son preguntas que ahora debe responder una investigación sobre el extraño caso. P

ero a las raras circunstancias de esas muertes se une una entrevista que concedió Pizano al informativo de televisión Noticias Uno en la cual reveló unas grabaciones que habí­a hecho en 2015. El ingeniero pidió que esos audios solamente fueran divulgados tras su muerte.

El noticiero difundió la entrevista y esas grabaciones el lunes pasado, lo cual provocó un terremoto polí­tico, pues los audios dejan entrever que el actual fiscal general, Néstor Humberto Martí­nez, estaba presuntamente enterado desde 2013 de algunas prácticas ilegales de Odebrechet en Colombia.

El ingeniero se desempeñaba en 2015 como auditor de la obra Ruta del Sol, un complejo de carreteras en cuyo proceso de contratación Odebrecht repartió sobornos para ganar la licitación, según las investigaciones.

Por su parte, Martínez era el abogado de un conglomerado de empresas, una de las cuales estuvo vinculada con la construcción de esa obra.

Martí­nez fue elegido fiscal general por el Congreso en 2016, pero las investigaciones en Colombia sobre los sobornos de Odebrecht empezaron después, cuando surgió el escándalo a nivel internacional.

El fiscal general expidió un comunicado para señalar que en la conversación grabada por Pizano éste dijo que no tenía la certeza de que Odebrecht hubiese sobornado a funcionarios para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol.

"De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a paramilitares. La duda que le asistí­a explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades", argumentó el fiscal general.

Aunque Martí­nez se declaró impedido de actuar en el caso de Odebrecht desde el inicio de la investigación, a raíz de su anterior trabajo en una empresa que tuvo nexos con la constructora brasileña, varios congresistas afirman que debe renunciar por esta revelación de Pizano.

El ingeniero estaba convocado por la Fiscalí­a General como testigo en un proceso contra Luis Fernando Andrade, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, uno de los acusados por el caso de sobornos y quien está bajo arresto domiciliario.

Odebrecht admitió en diciembre de 2016 que desde 2001 pagó sobornos por más de 785 millones de dólares en un total de 12 paí­ses para asegurarse la adjudicación de obras públicas.

La magnitud del escándalo se descubrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Odebrecht de expandir sus negocios gracias a un "departamento de sobornos" que operaba de forma sistemática y usaba para los pagos también bancos estadounidenses y europeos.