May se enfrenta a dimisiones y batalla parlamentaria por el "Brexit"

Varios miembros del Gobierno británico dimitieron hoy tras el acuerdo alcanzado para la salida del país de la Unión Europea ("Brexit"), mientras la primera ministra, Theresa May, intentaba defender el pacto ante el Parlamento, donde lo tendrá difícil para lograr su aprobación.

Renunciaron a sus puestos el ministro para el "Brexit", Dominic Raab, la ministra de Trabajo, Esther McVey, el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la secretaria de Estado Suella Braverman.

Se trata de un duro golpe para May, quien tras horas de discusiones anunció la tarde del miércoles el apoyo de su Gabinete al borrador de acuerdo alcanzado con la Unión Europea (UE), que posiblemente será votado en diciembre por el Parlamento.

Raab es el segundo ministro para el "Brexit" que dimite por desacuerdos con la política de May para salida de la UE, después de que en julio lo hiciera David Davis. "No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la UE", escribió Raab en Twitter.

El acuerdo pone en peligro la unidad del Reino Unido debido a las disposiciones que incluye sobre Irlanda del Norte, dijo Raab en una carta remitida a May. Además, asegura que no puede aceptar un acuerdo que vincula ilimitadamente al país a la UE. Se refiere con ello al denominado "backstop", que garantiza que no habrá¡ controles fronterizos entre la región británica de Irlanda del Norte, que quedará fuera del bloque, y la República de Irlanda, que seguirá en la UE.

Poco después del nombramiento de Raab como ministro para el "Brexit", May había asumido la jefatura de las negociaciones con la UE, asignando a Raab solo el papel de sustituto para las conversaciones con Bruselas. McVey, por su parte, alegó que el acuerdo pactado por May "no cumple el resultado del referéndum" celebrado en junio de 2016. "Hemos pasado de 'ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo' a 'cualquier acuerdo es mejor que ningún acuerdo", señaló McVey al anunciar su renuncia. "No puedo defender esto y no puedo votar a favor de este acuerdo (en el Parlamento), agregó.

Antes que ellos también había dimitido Vara, quien argumentó que una "nación orgullosa" como el Reino Unido no debería ser reducida a obedecer las reglas de otros países.

Los medios británicos prevén más dimisiones de políticos en los próximos días en protesta por el preacuerdo sobre el "Brexit". Como posibles candidatos a presentar su renuncia suenan, entre otros, el ministro de Comercio, Liam Fox, o la ministra para Cooperación Internacional, Penny Mordaunt.

May consiguió el miércoles la aprobación de su Gobierno al documento de 585 páginas tras más de cinco horas de debate y hoy lo defendió ante el Parlamento. "Podemos decidir salir sin acuerdo. Podemos arriesgarnos a que no haya un 'Brexit'. O podemos decir mantenernos unidos y apoyar el mejor acuerdo. Este acuerdo", dijo ante la Cámara baja.

La premier aseguró que no hay una alternativa al controvertido plan de impedir que se instalen controles entre Irlanda del Norte. "No hay un acuerdo... que no incluya esa política", dijo, alegando que sería "totalmente irresponsable" abandonar el denominado "backstop".

La líder conservadora aseguró que la UE hizo concesiones durante las negociaciones y dejó a un lado su exigencia de un acuerdo de aduanas sólo con Irlanda del Norte.

May llamó a los diputados a apoyar el acuerdo pero no lo tendrá fácil para conseguir la mayoría necesaria en el Parlamento. La oposición ya anunció que votará en contra y también hay críticas dentro de su propio partido y por parte del norirlandés DUP, del que depende para gobernar. "Tras dos años de negociaciones torpes, el Gobierno alcanzó un acuerdo torpe que infringe la propias líneas rojas de la primera ministra", dijo el líder laborista, Jeremy Corbyn, en la Cámara de los Comunes. "El Gobierno está sumido en el caos (...) Con su acuerdo se corre el riesgo de que el país se quede indefinidamente a medio camino, sin tener poder (de decisión)", advirtió.

El diputado conservador Mark Francois aseguró que al menos 84 de los 315 diputados "tories" votarán en contra del acuerdo, lo que hace "matemáticamente imposible" que May logre que se apruebe. "Le pido que acepte la realidad política que tenemos", dijo en el Parlamento. En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó para el 25 de noviembre en Bruselas una cumbre extraordinaria para cerrar el acuerdo. "Por muy triste que sea para mí¬ verles salir, haré todo lo que está en mis manos para que esta despedida sea lo menos dolorosa posible, tanto para ustedes como para nosotros", afirmó.

Está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Según la Comisión Europea, la crisis de Gobierno en Reino Unido no afectará a las negociaciones. "Nuestros interlocutores son May y el Gobierno británico. Seguiremos trabajando con ellos de buena fe", afirmó hoy el portavoz Margaritis Schinas.

La canciller alemana, Angela Merkel, acogió hoy con satisfacción el acuerdo alcanzado y confió en que sirva de base. El primer ministro francés, Édouard Philippe, también saludó el borrador pero advirtió que todavía no se sabe si será adoptado.