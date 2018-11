Arrestan a hermano del presidente de Honduras por vínculos con el narcotráfico

El hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue arrestado este viernes en Miami, Estados Unidos, por sospechas de vínculos con el narcotráfico.

El gobierno centroamericano señaló en un comunicado que “El día de hoy fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de la República de Honduras”.

El Mandatario indico que es un momento “triste, difícil para la familia”, y agregó que “Es un hermano, un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para poder respetar a los demás pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”, subrayó el mandatario.

Estas declaraciones las dio en el marco de la convención del Partido Nacional (PN), correspondiente al sector de la derecha del país centroamericano.

Hernández también dijo que “Es oportunidad para que se haga justicia en uno u otro sentido”, en caso de que sea inocente o culpable.

Cabe destacar que el arresto nace a partir de las declaraciones del exjefe del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien señaló en marzo de 2017 en una Corte de Nueva York que había sobornado a Juan Antonio Hernández cuando éste era diputado.