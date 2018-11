Defienden a periodista presuntamente ebrio en despacho: estuvo secuestrado por facción de Al Qaeda

En redes sociales se volvió viral un despacho del periodista Ángel Sastre, reportero de "Noticias Cuatro", quien desde Buenos Aires realizó un despacho, presuntamente en estado de ebriedad, sobre la frustrada final de la Copa Libertadores.

Uno de sus compañeros, Antonio Pampliega, salió en su defensa, a raíz de la serie de comentarios que generó el trabajo de Sastre desde la capital argentina.

"Veo el escarnio público al que Ángel está siendo sometido. Y me da vergüenza. Y pena, muchísima pena" dijo Pampliega según informó El Periódico de España.

"Ángel no está bien. Es obvio. Pero ninguno lo estamos. Porque hemos sido unos cobardes y no hemos tenido el valor suficiente de enfrentarnos cara a cara con nosotros mismos" añadió.

El defensor de Sastre dijo que "después de haber sobrevivido a un secuestro nos creímos invencibles. Hemos superado un puto secuestro. Podemos con todo. Nos creemos los reyes del mundo..."

"Yo, después del secuestro, también aceleré y perdí el control de mi vida. Hice cientos de cosas de las que me arrepentiré el resto de mi vida" dijo Pampliega en defensa de su compañero de labores.

El periodista que defendió a su compañero además dijo sentir pena por Sastre "porque le quiero, porque me siento reflejado en él. Porque me imagino cómo se debe sentir en un día como hoy. Me duele ver cómo compañeros de profesión se están cebando con él".

"Ángel, por favor, cuídate. Hazlo por los que te quieren. Pero sobretodo por ti. No te autodestruyas" añadió.