Viuda reveló detalles de su vida íntima con Hugh Hefner

19:00 Crystal Harris aseguró que para el fallecido magnate "el sexo no era tan importante" y que le enseñó "amor y bondad" durante su matrimonio.

Crystal Harris, la viuda del fallecido creador de la revista Playboy, Hugh Hefner, entregó detalles de su vida íntima de casados, la que estuvo muy lejos de ser lo que por años se rumoreó.

Es que el magnate siempre era asociado a las fiestas con intensa actividad sexual, pero la realidad era otra, ya que según ella, sus actividades eran muy diversas y lejanas a lo erótico.

"El sexo no era tan importante para él", expresó Harris en una entrevista a Access Hollywood.

La mujer de 32 años agregó que a Hefner "le gustaba ver películas y jugar al backgammon. Es cierto que en esa casa se habían divertido mucho. Habían organizado fiestas increíbles con todo tipo de gente: hacían fiestas con monopatines y una vez organizaron unas mini-olimpiadas".

La ex modelo también reconoció que los primeros tres meses tras el fallecimiento de Hefner fueron difíciles y que recién ahora está buscando un nuevo camino para su vida.

"A partir de entonces me dije que tenía que salir y empezar a hacer algo, viajar o lo que fuera. He estado por todo el mundo intentando encontrarme a mí misma. Durante diez años formé parte del mundo de Hef, en la mansión casi todo el tiempo, y ahora estoy tratando de descubrir qué me gusta hacer", expresó.

Sobre su marido, la rubia señaló que "lo echo de menos todos los días. Él me enseño mucho. Me enseñó el amor, la bondad; era amable con todos, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar alguien así".

Harris se casó con Hefner en 2012 y lo acompañó hasta su muerte, ocurrida el 27 de septiembre de 2017 a los 91 años. Ella no recibió nada de la fortuna que dejó el empresario.