Nació el primer bebé tras trasplante de útero de donante muerta

Por primera vez una mujer a la que se le había trasplantada el útero de una donante muerta dio a luz a un bebé, según dio a conocer hoy un estudio científico.

La niña vino al mundo a finales de 2017 en Brasil tras un embarazo sin complicaciones, informó el equipo liderado por Dani Ejzenberg de la clínica universitaria de Sao Paulo en la publicación científica "The Lancet".

Los médicos calificaron el nacimiento como una prueba de factibilidad que mejora las oportunidades de tener descendencia para muchas mujeres que no tienen un útero completo. No obstante, este no es el primer parto tras un trasplante de útero. En septiembre de 2013, un equipo sueco también lo haba logrado, aunque en aquella ocasión el órgano procedía de una donante viva.

De acuerdo con el informe de "The Lancet", desde entonces han nacido 11 niños de esta manera en todo el mundo. En cambio, hasta ahora habían fracasado todos los intentos con órganos de mujeres fallecidas.

Los médicos brasileños explicaron que trataron a una mujer con el llamado Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKHS, según las siglas en inglés), una rara malformación congénita del útero. En septiembre de 2016, a la mujer, que entonces tenía 32 años, se le trasplantó el útero de una de 45 que había fallecido poco antes.