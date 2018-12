Theresa May enfrenta hoy una moción de confianza: "Me enfrentaré a este voto con todo lo que tengo"

La primera ministra británica, Theresa May, muy criticada por su gestión del "Brexit", deberá someterse hoy a una moción de confianza en el Parlamento como líder del Partido Conservador impulsada por miembros de su propia formación, informó Graham Brady, presidente de un influyente comité parlamentario.

Si la primera ministra pierde la votación, que se celebrará entre las 18:00 y las 20:00 GMT, tampoco podrá seguir como jefa del Gobierno, ya que ambos cargos van unidos. El resultado de la votación se conocerá esta misma tarde, señaló Brady.

May, por su parte, se mostró combativa. "Me enfrentaré a este voto con todo lo que tengo", afirmó. Asimismo, advirtió que la elección de un nuevo líder del partido "pondría en juego el futuro del país y causaría incertidumbre".

En esta medida ha sido determinante la influencia del diputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg, quien poco después de anunciarse el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea ("Brexit") ya manifestó su desconfianza en la primera ministra. Su primer intento de conseguir los 48 apoyos necesarios para censurar a May fracasó. Rees-Mogg lidera un grupo de unos 80 diputados euroescépticos en el grupo parlamentario de los conservadores.

Lo que no está claro es si los rebeldes realmente podrán derrocar a May. Para ello necesitan la mayoría de los 315 diputados conservadores. Una moción de confianza solo puede ser presentada una vez al año. Por ello, si May supera la votación, su posición se vería reforzada. Si pierde, deberá ser sustituida al frente del partido rápidamente.

La revuelta en contra de May tiene su origen en la disputa sobre el acuerdo del "Brexit" que Londres negoció con la UE en Bruselas y que prevé que el Reino Unido abandone el bloque europeo el 29 de marzo de 2019.

El lunes, la primera ministra anunció por sorpresa que se aplazaba la votación en el Parlamento Británico del acuerdo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea por temor a una derrota contundente en la Cámara.