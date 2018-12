Asesino de profesora española: "Intenté agredirla sexualmente, aunque no pude"

El único detenido por el crimen de la profesora española Laura Luelmo, confesó el crimen de la joven de 26 años.

En su declaración, Bernardo Montoya, de 50 años, contó cómo se encontró con la víctima, cómo la engañó, la golpeó e intentó violarla, aunque aseguró que no pudo consumar su agresión.

El ex presidiario contó que el pasado miércoles Laura se acercó a él para preguntarle si había un supermercado cerca. "La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: Hola vecino, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva. Yo le respondí: Claro mujer y le di una dirección. La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada", reconoció.

El hombre fue a buscar su vehículo y la esperó en un callejón muy cerca de las casas de ambos en El Campillo, en Huelva. La mujer se sorprendió al verlo. Él le golpeó la cabeza en el capó y la metió en el maletero. Luego condujo hacia las inmediaciones de la zona en la que fue hallado el cuerpo.

Montoya contó que la desnudó de la cintura para abajo e "intenté agredirla sexualmente, aunque no pude". Según su versión se asustó y la arrastró hasta el matorral donde la ocultó. Aseguró que la víctima "estaba viva, pero inconsciente" cuando la abandonó. Se llevó su teléfono móvil y sus zapatillas y se deshizo de ambos objetos en un contenedor.

Según la autopsia, Luelmo murió de una contusión en la frente que le podría haber provocado un traumatismo craneoncefálico. Además reveló que falleció entre el 14 y el 15 de diciembre, lo que supone que estuvo con vida durante dos o tres días después de su desaparición.