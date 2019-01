Trump negó que haya cambiado de postura sobre la retirada de Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este lunes que sus intenciones de sacar a las tropas de su país de Siria "no son distintas" a las anunciadas inicialmente a pesar de que desde su propio asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha reconocido que la evacuación se retrasará hasta que Estado Islámico sea derrotado.

En concreto ha criticado al periódico 'The New York Times' por publicar "una noticia muy inexacta sobre mis intenciones par Siria". "No son distintas de mis declaraciones originales. Vamos a salir a un ritmo adecuado mientras seguimos luchando contra el Estado Islámico y haciendo lo que sea prudente y necesario", ha argumentado en un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter. "El fracasado 'New York Times' ha escrito a sabiendas una noticia inexacta", ha apostillado.

Trump no hace mención explícita a la noticia del 'NYT', pero el diario publicó el domingo que Bolton "dio marcha atrás" a la intención de Trump de "retirarse rápidamente de Siria".

Bolton se encuentra de gira por Israel y Turquía en un viaje para paliar las posibles consecuencias negativas de la retirada de los aproximadamente 2.000 militares Estados Unidos desplegados en Siria y dar garantías a los aliados de Washington en la región.

En concreto, Bolton ha señalado que las fuerzas de Estados Unidos seguirán en Siria hasta que sea derrotado el último miliciano del Estado Islámico. Las fuerzas estadounidenses actúan en coordinación con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias de la autoproclamada República de Siria del Norte, formadas mayoritariamente por las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas.

El primer anuncio de retirada lo realizó Trump el 19 de diciembre, cuando aseguró que había ordenado una retirada en un plazo de 30 días sin condición alguna. Más tarde el propio Trump apuntó a un plazo de cuatro meses, pero Bolton dijo que podría retrasarse aún más.