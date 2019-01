Roberto Ampuero: "Lo importante es que esto sea una salida pacífica y que venga de los propios venezolanos"

09:20 El gobierno chileno se refirió a la advertencia de Nicolás Maduro de cortar las relaciones diplomaticas con los países pertenecientes al "Grupo de Lima" por no legitimar su segundo mandato que comenzaría hoy.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió a la situación en Venezuela, el día en que Nicolás Maduro asumirá su segundo mandato y, a la decisión de Chile de cortar relaciones diplomáticas con dicho país.

El canciller dijo que la situación en dicho país debe ser llevado de una manera pacífica y, que no tenga consecuencias mayores. "Lo importante es que esto sea una salida pacífica y que venga de los propios venezolanos" expresó el secretario de gobierno a T13.

Además, Roberto Ampuero explicó que en caso de cortar relaciones con el país venezolano "se retira a todo el personal diplomático y lo que son las instalaciones mismas quedan bajo la representación de intereses a través de otro país".

El secretario de Gobierno también mostró su malestar contra Nicolás Maduro, luego de que el Presidente venezolano catalogara a Sebastián Piñera como el "pichon de Pinochet".

"Veámos las cosas como son, ese es su estilo, muy vulgar, de mucho asunto personal, sin apoyo de ideas y obviamente al gobierno de Chile no le interesa entrar en una disputa a ese nivel, no podemos caer en ese lenguaje descalificador del dictador Maduro. Chile no utiliza este tipo de lenguaje para referirse a asuntos internacionales. Esto de estar descalificando en términos personales es el estilo propio de una dictadura, de Nicolás Maduro" dijo Ampuero a T13.