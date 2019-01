El desesperado llamado de una joven en Argentina por violencia de su ex: "No puedo estar todo el tiempo mirando hacia atrás si él viene o no"

Daiana Muniz, una joven argentina hizo un vídeo en el que acusó a ex pololo por acoso, viral en el que cuenta todas las situaciones de violencia que le ha hecho pasar su expareja y además detalla las veces que ha tenido que recurrir nuevamente a Fiscalia para exigir más protección.

"Quiero hacer mi vida normal, necesito estudiar, entrenar. No puedo estar todo el tiempo mirando hacia atrás si él viene o no. Ayer me llegó de la nada y yo ni cuenta me di y estaba al lado mío amenazándome", Daiana cuenta en el vídeo.

"Tengo todas las denuncias en mi mano. ¿Para qué?, si nadie hace nada. Estoy tratando de hacer todas las cosas bien" dijo la joven.

En el llamado a la justicia de su país, la mujer también dice que el sistema "se demoró siete meses en darme respuesta. Él puede matarme en dos segundos. No me quiero morir, tengo una vida por delante, por favor ayúdenme".

Según informa chacodiapordia.cl, la fiscal Daniela Meiriño, ayer ordenó la detención del joven I.P.

Por su parte, el abogado del acusado, Mario Almeida, cuestionó la acción por falta de pruebas "que acrediten lo que esta chica está diciendo", para que su defendido esté privado de su libertad.

“La situación que está viviendo la sociedad argentina está llevando a que se exponga a la gente de una mera muy ríspida y violenta".

Mario Almeida contó que en la charla con su cliente, este negó haber enviado mensajes o perseguido a Daiana. "realmente él está muy sorprendido con todas esta situación, no entiende el verdadero motivo que pudiera tener para hacer este tipo de escraches sobre su persona. No hay ningún mensaje de texto de IVO hacia ella que sea amenazante o atemorizante”.

Por su parte, la misma Daiana en su vídeo viral expone "quiero decirle a la Justicia que pongo a disposición mi celular y todo lo que sea necesario”.