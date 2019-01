La mañana de este jueves, el equipo periodístico de TVN que fue detenido en Venezuela y deportado, regresó a Chile.

El periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Norambuena arribaron a Santiago esta madrugada, tras abandonar Caracas en un vuelo comercial la tarde de este miércoles.

En el aeropuerto de Santiago, ambos sostuvieron una cita con el ministro de RR.EE., Roberto Ampuero, quien tras la reunión dijo que "quedé muy impresionado por el relato de ambos sobre lo que pasaron en manos de la policía política de Venezuela, el trato que recibieron, la forma en que intentaron intimidarlos, la desorientación e inseguridad que intentaron crearle en todo momento".

"Los pusieron bajo una presión extrema, psicológica, aislándolos del contacto de los demás" dijo Ampuero, quien añadió que "pero esta es la forma en que trabajan las dictaduras y para aquellos que en Chile piensan que todavía esto es un debate a librar si es una dictadura o no, aquí tienen una prueba clara: estamos frente a una dictadura y nos alegra enormemente que hayamos podido lograr sacar de las garras de esa dictadura a dos profesionales chilenos".

El periodista Rodrigo Pérez, dijo a su llegada que "íbamos a ir a comer y nos bajamos porque vimos un grupo de personas afuera del Palacio (de Miraflores, sede de Gobierno) que estaban haciendo una vigilia. Me bajo, saludo, prendo un cigarro y aparecen estas personas, no habíamos cruzado ningún cerco, de hecho, estábamos con la gente. Entonces, si es que nosotros estábamos cruzando el cerco ¿también todos o no? Sin embargo somos nosotros los detenidos porque éramos los periodistas, porque éramos los chilenos, no lo sabemos, nunca nos dijeron por qué".Equipo de prensa de TVN detenido en Venezuela regresó a Chile

El periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Norambuena se reunieron con el canciller Roberto Ampuero en su llegada al país.

La mañana de este jueves, el equipo periodístico de TVN que fue detenido en Venezuela y deportado, regresó a Chile.

El periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Norambuena arribaron a Santiago esta madrugada, tras abandonar Caracas en un vuelo comercial la tarde de este miércoles.

En el aeropuerto de Santiago, ambos sostuvieron una cita con el ministro de RR.EE., Roberto Ampuero, quien tras la reunión dijo que "quedé muy impresionado por el relato de ambos sobre lo que pasaron en manos de la policía política de Venezuela, el trato que recibieron, la forma en que intentaron intimidarlos, la desorientación e inseguridad que intentaron crearle en todo momento".

"Los pusieron bajo una presión extrema, psicológica, aislándolos del contacto de los demás" dijo Ampuero, quien añadió que "pero esta es la forma en que trabajan las dictaduras y para aquellos que en Chile piensan que todavía esto es un debate a librar si es una dictadura o no, aquí tienen una prueba clara: estamos frente a una dictadura y nos alegra enormemente que hayamos podido lograr sacar de las garras de esa dictadura a dos profesionales chilenos".

El periodista Rodrigo Pérez, dijo a su llegada que "íbamos a ir a comer y nos bajamos porque vimos un grupo de personas afuera del Palacio (de Miraflores, sede de Gobierno) que estaban haciendo una vigilia. Me bajo, saludo, prendo un cigarro y aparecen estas personas, no habíamos cruzado ningún cerco, de hecho, estábamos con la gente. Entonces, si es que nosotros estábamos cruzando el cerco ¿también todos o no? Sin embargo somos nosotros los detenidos porque éramos los periodistas, porque éramos los chilenos, no lo sabemos, nunca nos dijeron por qué".