CFK vence a Macri en encuestas presidenciales de Argentina

La peronista Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, postulará nuevamente a la presidencia que se decidirá en octubre de este año.

Y según la Agencia de noticias internacional, Reuters, un estudio reciente a cargo de la Unidad Ciudadana indica que Cristina Fernández arrojó una intención de voto del 36 por ciento, de cara a la próxima elección presidencial en Argentina, lo que le daría una apretada victoria sobre Mauricio Macri en una posible segunda vuelta.

A pesar de aquello, muchos peronistas no estarían de acuerdo con su postulación, ya que la "Señora K" se caracteriza por tener un liderazgo demasiado "personalista", indica una fuente a Reuters. “Va a ser (candidata) porque no tiene otra opción. Todos piden que sea. Si no lo es, lo único que le queda es el ostracismo”, dijo la misma fuente a la agencia de noticias.

Por ahora, los candidatos tienen plazo hasta junio para definir su postulación. Si la ex presidenta de centroizquierda confirma oficialmente su candidatura, deberá enfrentar en los comicios al actual mandatario liberal, Mauricio Macri, y probablemente a otro candidato del peronismo no alineado con su facción.