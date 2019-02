Exdirector del FBI: Trump sugirió el 2017 una guerra con Venezuela por el petróleo

21:42 Andrew McCabe señaló que Trump dijo que "No entiendo por qué no estamos mirando a Venezuela. ¿Por qué no estamos en guerra con Venezuela?", "Ellos tienen todo el petróleo y están en nuestra puerta de atrás", siendo el motivo de la reunión el ver situaciones con espías rusos.