Continúan las protestas en Haití contra el Presidente Jovenel Moise

La coalición de partidos de oposición de Haití, encabezada por el Sector Democrático y Popular, hizó un llamado este viernes a una manifestación que volvió a encender las protestas contra el Gobierno de Jovenel Moise y su gabinete.

Cabe recordar que tanto el Mandatario como más de una decena de sus ministros se han visto envueltos en un complejo caso de corrupción, además de ser acusados de un mal manejo del presupuesto del Estado, lo que ha acrecentado la crisis económica en el país.

La inflación ha crecido de forma insostenible, la gente simplemente no puede comprar productos básicos, y por si fuera poco un 60% de la población haitiana, uno de los países más desiguales del mundo, vive bajo la línea de la pobreza (US$ 2,41 al día) y más del 24% por debajo de la pobreza extrema (US$ 1,23 al día), según cifras del Banco Mundial.

Acorde a lo señalado por Patrick Joseph, vocero de la organización política sindical popular Konbit, el objetivo de las manifestaciones sería el visibilizar la inseguridad que viven el pueblo haitiano en la actualidad.

Joseph indicó que "Iniciaremos una importante movilización para denunciar la incapacidad de los líderes haitianos para garantizar la seguridad de la población".

En tanto André Michel, portavoz del Sector Democrático y Popular señaló que espera que la "Comunidad internacional entienda que con Moise el país no va a tener estabilidad política".

En la misma línea Josué Mérilien, coordinador general del Sindicato Nacional de Maestros Normales Haitianos, reclamó contra la intervención de Washington en la isla y apoyó el llamado a mantener las manifestaciones.

Las declaraciones de Mérilen cobran sentido en cuanto fuerzas policiales de Puerto Príncipe, capital haitiana, señalaron haber detenido la semana pasada a un grupo de ciudadanos estadounidense, con experiencia militar, portando armas de alto calibre y conduciendo vehículos sin placas.