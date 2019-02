Muñoz sobre Gobierno y Venezuela: "Tiene que hacerse cargo de que riesgosa apuesta por presiones no funcionó"

A través de su cuenta de Twitter Heraldo Muñoz, el actual timonel del Partido Por la Democracia (PPD), y ex Ministro de Relaciones Exteriores, fue categórico al criticar las decisiones del Gobierno de Sebastián Piñera, quines apoyaron el últimatum parael día de ayer de Juan Guaidó, asegurando que ingresarían la ayuda humanitaria provista por Estados Unidos y Chile, entre otros países, lo que finalmente no ocurrió.

Al respecto Muñoz dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que el "Gobierno tiene q hacerse cargo de q riesgosa apuesta por presiones no funciono, pues no se hizo tambalear a Maduro ni se pudo ingresar ayuda humanitaria. Junto a presiones se requiere política, diplomacia. Esa es lección post-Cúcuta. Grupo de Lima en Colombia debe reflexionar".

En un segundo tweet, el exCanciller apuntó a la posición de "avanzada" de Chile en este episodio, indicando que "Después de Cúcuta y sus consecuencias —y pese a que algunos mandaron ayuda humanitaria—, se percibe mucho más la prudente ausencia de presidentes de Argentina, Brasil, Peru y otros".

Cabe destacar que para diversos analistas el día de ayer era una prueba de fuerza entre Guaidó y Maduro, la que finalmente habría sido favorable para el último, pues la ayuda humanitaria finalmente no pudo entrar a Venezuela.

En otra arista el presidente del PPD aprovechó para hablar respecto a las críticas que ha recibido Michelle Bachelet en su rol de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ante la situación en Venezuela. Acorde a lo que reporta el medio Emol, Muñoz señaló que "El punto es si se hace una visita, tiene que se una visita con garantías, que no sea manipulada por el Gobierno. La Alta Comisionada tiene que ver a todas las personas que estime necesario para su labor, tiene que ir a todos los lugares, incluso cárceles donde ella quisiera ir".

Y agregó que "todas esas condiciones yo las escuché del vocero, yo no tengo contacto con la oficina ni con la Alta Comisionada de modo a que hay que atenerse a lo que dijo el vocero, que no hay condiciones mínimas para la visita, es inviable, más allá de que ya existe un pronunciamiento de la oficina que es del año pasado donde se dice claramente que hay una violación de los DD.HH. en Venezuela".

Muñoz profundizó al respecto, recordando que "yo conozco el funcionamiento de la oficina y si en algún momento no hay posibilidad de que la oficina pueda entrar a un determinado país, los análisis se hacen de todas maneras, se hacen desde otros países, se recopila información, se entrevista a personas, y se trata de tener todo el acceso posible desde la distancia a la información y se elaboran esas evaluaciones".

El exCanciller remató señalando que "Entonces no significa que al no poder entrar no se haga una evaluación de los DD.HH., eso es de todas maneras y se tendría que hacer, no hay ninguna razón para que no se haga aunque no se pueda ingresar al país, eso se ha hecho en otros casos también. Hay que recordar que el Alto Comisionado anterior no pudo entrar a Venezuela y elaboró un informa bastante condenatorio de la situación de los DD.HH. en Venezuela".