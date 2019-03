Mujer y sus cuatro hijos murieron en incendio al interior de una casa

Un devastador incendio en una casa de la localidad alemana de Núremberg causó hoy la muerte de una mujer y sus cuatro hijos, según informó la Policía.

Las mujer de 34 años y tres niños, de cuatro, cinco y siete años, murieron en la casa quemada en la madrugada de hoy. Un bebé no pudo superar sus heridas en el hospital.

En la casa vivía una familia de nueve miembros. Otros cuatro parientes adultos pudieron abandonar por sí mismos el edificio en llamas y fueron trasladados al hospital con heridas graves, indicó la Policía.

La causa del incendio no se pudo clarificar aún. "Actualmente no tenemos ninguna evidencia de incendio, pero investigamos en todas direcciones", indicó esta mañana una portavoz de la Policía. Más tarde, la Policía señaló que se no darían más datos sobre el suceso hasta el domingo por la mañana.

El servicio de emergencias recibió una llamada de socorro alrededor de las 3:00 horas (locales) de la madrugada.

Cuando los camiones de bomberos llegaron poco después a la casa en un área industrial del distrito de Sandreuth, en Núremberg, la mitad de la planta estaba ya quemada, detalló un portavoz de los bomberos. Del resto de la casa se desprendía un humo denso y las llamas salían de las ventanas.

Efectivos de los bomberos penetraron en el edificio con fuerte protección respiratoria. En la planta de arriba de la vivienda encontraron a la mujer y a los cuatro niños y los sacaron del edificio. Todos los intentos de reanimar a las víctimas fracasaron.

"Desafortunadamente, la ayuda llegó demasiado tarde", dijo el portavoz de los bomberos. Cerca de 70 bomberos, 60 especialistas de rescate y policías participaron en el operativo.