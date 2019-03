Juan Guaidó llegó a Caracas tras gira por Sudamérica

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó llegó a Caracas, luego de que este lunes envió un mensaje a través de redes sociales a sus simpatizantes en el que les convocaba de nuevo a la movilización y aseguraba que se encontraba ya "muy cerca" de regresar a territorio venezolano.

Guaidó ha convocado a la movilización a la oposición. Sin embargo, sobre él pesaba una orden de no salida del país que ha incumplido, por lo que se teme una posible detención. "A mi llegada, sea cual sea el camino que tome el dictador, vamos a continuar", había apuntado previo a su retorno a Venezuela.

Guaidó volvió a su país tras una gira por países latinoamericanos para reforzar los apoyos internacionales con los que cuenta. "He viajado por el continente, buscando los más altos niveles de apoyo para la restitución de la democracia en nuestro país y esa misión ha sido cumplida. Tenemos el apoyo", destacó antes de retornar a Caracas.

El dirigente opositor ha vuelto además a cargar contra el presidente, Nicolás Maduro. "El usurpador que usurpa (el palacio presidencial de) Miraflores va a pretender como nunca reprimirnos y desunirnos, pero en su desesperación habrá cometido su último error. Nos ha hecho más fuertes, más unidos y estamos mucho más dispuestos a acabar con la opresión", aseguró antes de llegar a su país.

"Siempre levantamos la bandera, siempre seguimos adelante. Lo vamos a lograr. Esa fortaleza la siento estando ya muy cerquita de ustedes. ¿Estamos o no listos para la democracia? ¿Estamos o no listos para luchar por el país? ¿Estamos o no listos para hacer historia?", se ha preguntado. "La respuesta para mí es muy clara. Es el momento. Vamos bien, porque hermanos, vamos todos", concluyó en un mensaje de audio previo a su retorno.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.