Bachelet dijo que misión de su oficina en la ONU visitará Venezuela la próxima semana

La ex Presidenta y actual alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, anunció que una misión del organismo visitará Venezuela la próxima semana.

"He sido invitada a Venezuela. Siempre que me invitan a un país, antes de ir a dicho país, quiero asegurarme que las condiciones de mi visita garanticen que puedo desempeñar mi papel como debería. Que puedo ir y hablar con todo el mundo. De otro modo sería inútil" dijo la ex Mandataria.

La personera de Naciones Unidas añadió que "tengo que estar segura de que puedo realizar un informe completo, y no uno sesgado o parcial".

"Una misión de mi oficina irá a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación del país. Entretanto, seguimos monitorizando la situación desde Panamá, donde tenemos un mandato del Consejo de Derechos Humanos" añadió.

Esta mañana, en el marco de la 40 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ex Presidenta dijo que en Venezuela hay violación a los derechos civiles y a las libertades fundamentales.