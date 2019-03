Netanyahu afirma que el "estado-nación" de Israel solo pertenece al pueblo judío

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo que el Estado de Israel pertenece solo al pueblo judío, en respuesta a un comentario de la actriz israelí Rotem Sela, que escribió en las redes sociales que Israel es un país para todos sus ciudadanos.

Sela realizó este comentario, a su vez, en respuesta a una entrevista que la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, dio al programa "Meet the Press", del Canal 12 de la televisión israelí.

"Miri Regev se sienta allí y le explica a Rina Matzliach (periodista) que el público debe estar atento porque si (el candidato) Benny Gantz es elegido (en las elecciones generales de abril), tendrá que formar un gobierno con los árabes", escribió Sela en su cuenta de Instagram, que tiene 824.000 seguidores.

"Rina Matzliach ha permanecido en silencio. Me pregunto por qué no le pregunta en estado de shock: "¿Y cuál es el problema con los árabes?" Dios mío, también hay ciudadanos árabes en este país", señaló Sela.

La actriz continuó: "¿Cuándo demonios alguien en este gobierno transmitirá al público que Israel es un país para todos sus ciudadanos? Y que todas las personas nacieron iguales. Los árabes, Dios mío, también son seres humanos. Y también lo son los drusos. Y los gays y las lesbianas y los izquierdistas".

"Una generación entera de niños han crecido en nuestro país sin esperanza de paz. Y eso es triste y deprimente", subrayó la actriz. Y expresó un deseo: "Si los políticos, cuyas voces se escuchan con más fuerza, fueran los que dan una verdadera esperanza de paz, igualdad y amor en lugar de incitación y separación".

Las respuestas

Este domingo, Netanyahu respondió a Sela en su Instagram: "Querida Rotem, una corrección importante: Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos. De acuerdo con la Ley del Estado-nación que aprobamos, Israel es el estado-nación del pueblo judío y solo de él. Como escribiste, no hay problema con los ciudadanos árabes de Israel, tienen los mismos derechos que todos y el gobierno del Likud ha invertido en el sector árabe más que ningún otro gobierno".

"El Likud solo dice que en estas elecciones nos jugamos un gobierno de derecha fuerte liderado por mí o el gobierno de izquierda de Yair Lapid y Benny Gantz con el apoyo de los partidos árabes. Lapid y Gantz no tienen otra manera de formar gobierno y un gobierno como ese socavará la seguridad del estado y de los ciudadanos", sentenció Netanyahu.

Regev también respondió este domingo con un tweet que decía: "Rotem, no tenemos problemas con los árabes. Nuestro partido tiene miembros árabes, drusos y cristianos. Tenemos un problema con la hipocresía y la mascarada de Lapid y Gantz, que está tratando con todas sus fuerzas de ocultar al público que son la izquierda disfrazada de centro".

Sela también recibió comentarios positivos a su post en Instagram. El presidente del partido Hadash -mayoritariamente árabe, pero que incluye a miembros judíos-, Ayman Odeh, tuiteó: "En Israel 2019, decir que el significado de democracia es un estado para todos sus ciudadanos y que los árabes han de ser ciudadanos completos exige un gran valor. Rotem Sela, no nos conocemos, pero salud".

La líder del partido de izquierdas Meretz, Tamar Zandberg, también expresó su apoyo a Sela en Twitter: "¡Muy bien, Rotem Sela! Oh, y no te preocupes por los trolls que saldrán ahora. Probablemente sean las primeras personas que necesitan leer bien lo que has escrito. Todas las personas nacen iguales".