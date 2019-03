Rescatan a niño de 5 años que estuvo perdido un día entero en el desierto

Benjamín Sánchez, el menor de tan solo 5 años que pasó un día entero perdido en el desierto, dejó el hospital el día de ayer tras su asombroso periplo.

Andrea Quiroga, la madre del niño señaló que "Se perdió jugando. Él creía que yo lo quería atrapar y se escabulló entre los arbustos. Tiene esa característica de hiperactividad. Se asusta, se encapricha y no escucha".

Banjamín relató al diario Clarín que "Me dio frío, me asusté. Dormí muy mal, apoyado en una piedra. Había hormigas".

Y confesó que "Mi mamá me estaba persiguiendo y empecé a correr. Al principio la escuchaba, pero después me perdí. Me apoyé en una piedra, la empecé a llamar, pero no me escuchaba".

El menor habría caminado alrededor de 20 kilómetros, se alimentó de agua y de unas "plantitas que no le gustaron" y aguantó los más de 30° centígrados durante el día y los cerca de 0°en la noche tan solo con un pantalón una camisa.

Benjamín finalmente fue dado de alta del hospital tras haber sufrido una leve deshidratación.

Tras perderse el día domingo un equipo de voluntarios y rescatistas lo encontró el lunes, en medio de una multitudinaria búsqueda con helicópteros y automóviles. Particularmente quién lo encontró fue un arriero de la zona.

Juan Reynoso, el arriero de la zona, contó que "Lo vi acostadito debajo de un arbusto, le vi la chombita (camiseta)".

Y agregó que "Había llegado a la 1 de la tarde al campamento donde lo estaban buscando. Ensillé y me fui para el lado de La Salina, a 30 kilómetros de la ciudad de San Juan. Apenas entrando, agarré la huella y comencé a seguir el rastro (en una zona) con mucho barro, difícil de andar y donde los animales se enterraban".

La localidad donde viven Benjamín y su familia, Albadrón, está rodeada de zona árida, por lo que usualmente es un escenario del Rally Dakar, por lo que fue una tarea compleja, incluso contando con rescatistas, más de 1.000 policías,y múltiples voluntarios del pueblo, que se dedicaron a buscar al menor.