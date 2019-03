[VIDEO] Impresionante protesta en Londres contra el Brexit juntó a más de un millón de personas

El llamado a manifestarse fue realizado por la plataforma “People’s Vote”, y en respuesta más de un millón de personas decidió salir durante esta jornada a las calles de Londres, todos unidos bajo el lema “Put it to the people march” (“Ponlo en manos de la gente”, en referencia a la decisión sobre el “brexit).

La marcha inició pasadas las 12:00 GMT desde Park Lane y llegó después de dos horas al Parlamento británico, donde la próxima semana está previsto que los diputados se pronuncien por tercera vez sobre el acuerdo del “brexit” de la primera ministra, Theresa May.