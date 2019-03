Evo Morales reivindica demanda marítima boliviana en el Día del Mar

08:33 En octubre del 2018 la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene obligación de negociar mar con Bolivia.

El presidente boliviano Evo Morales aprovechó el Día del Mar, que conmemora cada 23 de marzo la pérdida de su litoral en guerra con Chile, para referirse a través de su cuenta de Twitter a su demanda para negociar una salida al pacífico para su país.

“Saludo al pueblo boliviano que en absoluta unidad no renuncia a retornar al Pacífico. La comunidad internacional debe saber que los bolivianos no desistiremos de volver al mar con soberanía, bajo fórmulas de paz y hermandad que supongan beneficio mutuo”, afirmó el mandatario.

Recordó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que calificó como “una decisión valiente”, agradeciendo el apoyo de expresidentes, excancilleres, del agente Eduardo Rodríguez Veltzé y del vocero Carlos de Mesa, “con quienes luchamos juntos y en unidad”.

“Al contrario a lo que manifestaban ex-mandatarios chilenos, la CIJ estableció que nacimos con una costa de más 400 kilómetros que fue arrebata por invasión militar. Dijeron que el Tratado de 1904 solucionó todo con Bolivia, la Corte concluyó que no todos los asuntos fueron resueltos”, aseguró Morales.

Fue en octubre que la CIJ reveló su fallo, en que desechó los 14 argumentos altiplánicos por 12 votos contra 3 y determinó que Chile no tiene obligación de negociar mar con el país vecino.

En este sentido, respecto de sus siguientes pasos adelantó que “asumimos la invocación de generar un diálogo de buena fe. Alentamos acuerdos bilaterales y regionales para mejorar el acceso a los mares. Avanzamos para reducir costos a puertos chilenos, impulsamos el Corredor Bioceánico, las hidrovías y diversificación de nuestros puertos”.

“Desde Bolivia reafirmamos que los mares son para los pueblos, parte de una comunidad de equilibrios, no se pueden limitar sólo a una sola nación. No se debe privar a un país, a ningún hombre o mujer del mar. Nuestro reencuentro con el mar no sólo es posible sino inevitable”, concluyó.